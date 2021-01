Passeio pelo mundo de aventuras de Júlio Verne

A Cia Solas de Vento fecha a partir desta semana a trilogia Viagens Extraordinárias, com montagens baseadas em obras de Júlio Verne para o público infantojuvenil. No sábado (16), estreia presencialmente “20.000 Léguas Submarinas” e transforma o Teatro do CCBB em um grande submarino.

O palco é o mar, enquanto as cortinas viram as paredes da embarcação. Em sua poltrona, que durante o espetáculo representa cabines, o público é o passageiro na misteriosa aventura.

Nessa adaptação, três novos tripulantes embarcam no submarino do Capitão Nemo, que rompeu ligações com o mundo terrestre e assombra os mares com sua invenção, encarada como um monstro pela população.

A companhia, formada pelos atores Bruno Rudolf e Ricardo Rodrigues, produziu anteriormente “A Volta ao Mundo em 80 Dias” (2011), premiada pela APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte) nas categorias melhor ator para Rudolf e melhor direção para Carla Candiotto. Em 2015, montaram “Viagem ao Centro da Terra”.

Para esse espetáculo inédito, eles contam com o diretor convidado Alvaro Assad e dividem o palco com André Schulle.

Em fevereiro, após o fim da temporada, a Solas de Vento apresentará a trilogia completa, com apresentações até abril.

Serviço

CCBB (Rua Álvares Penteado, 122 – Centro). Tel.: 4298-1270. Sáb. e dom. às 15h. Ingressos.: R$ 15 a R$ 30. Até 14/2.