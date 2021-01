Netflix anuncia 71 longas originais

A Netflix começa 2021 com foco total nos filmes originais, ou melhor, produzidos pelo serviço de streaming. Em vídeo divulgado ontem, a empresa anunciou que vai lançar 71 títulos, sendo um por semana.

Entre os novatos estão “Don’t Look Up”, de Adam McKay, com Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, “The Harder They Fall”, western com Regina King e produção de Jay-Z, além da ação “Red Notice”, com Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds. Halle Berry também estreia na direção com “Bruised”.

Na comédia, destaque para a união de Melissa McCarthy e Octavia Spencer como super-heroínas em “Thunder Force”.

Este ano também marca a despedida de grandes sucessos da plataforma, casos das trilogias “A Barraca do Beijo” e “Para Todos os Garotos que Já Amei”, que lançam o derradeiro filme nos próximos meses.

Não faltou Brasil na apresentação. “Pai em Dobro”, estrelado por Maísa, também foi citado. As datas não foram adiantadas, mas “Malcom & Marie”, com Zendaya e John David Washington, já havia sido anunciado para 5 de fevereiro.