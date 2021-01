Vídeo de Azealia Banks horroriza seguidores ao mostrar gato sendo desenterrado e cozido

A rapper Azealia Banks deixou fãs preocupados depois de publicar vídeos no Instagram desenterrando e cozinhamndo seu gato morto.

A jovem de 29 anos, postou uma série de fotos e vídeos estranhos após a morte do animal de estimação chamado Lúcifer, segundo o portal Tyla.

“Lúcifer 2009-2020. Meu caro gatinho. Obrigada por tudo. Uma lenda. Um ícone. Para sempre um servo”, escreveu nas redes sociais.

O vídeo revela imagens fortes que podem causar sensibilidade:

azealia banks dug up her dead cat cooked it… i have no words 2021 is not the year pic.twitter.com/ag8h365Ljx

— sayaka (@kiIlalImen) January 12, 2021