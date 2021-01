Série que conquistou fãs de 'Vikings' ganhará 2ª temporada

Com cenas de batalha elogiadas e uma narrativa surpreendente dos fatos históricos, a série “El Cid” caiu no gosto de muitos fãs de séries como “Vikings” e “The Last Kingdom”. O projeto da Amazon Prime Video parece ter agradado tanto que uma segunda temporada acaba de ser confirmada.

De acordo com o Fotogramas, a série estrelada por Jaime Lorente, entregará novos episódios que estrearam ainda durante 2021. A primeira temporada da produção contou com apenas seis episódios.

Confira mais sobre série épicas:

A nova leva de capítulos promete trazer jogos de poder ainda mais obscuros e batalhas sangrentas motivadas por disputas. Sacrifícios e reviravoltas importantes esperam Rui.