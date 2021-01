Sem Samantha, ‘Sex and the City’ está de volta

Agora cinquentonas, Carrie, Miranda e Charlotte estão de volta. A atriz Sarah Jessica Parker, que protagonizou e produziu seis temporadas e dois filmes de “Sex and the City” entre 1998 e 2010, confirmou em seu Instagram que serão produzidos dez novos episódios para a HBO Max, a mesma responsável pelo especial de “Friends” (que ainda não estreou).

A baixa de “And Just Like That…”, título do revival, fica por conta de Kim Cattrall, que viveu a espirituosa Samantha Jones, uma das favoritas do público. Após o lançamento do segundo filme da franquia, em 2010, a atriz britânica, hoje com 64 anos, trouxe a público uma série de desavenças com Sarah Jessica Parker, deixando claro que não estaria disposta a conviver com a protagonista.

A colega, no entanto, evita rebater qualquer ataque. As duas, ao lado de Cynthia Nixon (Miranda) e Kristin Davis (Charlotte), foram algumas das primeiras personagens a abordar sexualidade feminina de maneira direta na TV.