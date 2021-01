Quico, do seriado ‘Chaves’: Carlos Villagrán lança candidatura ao governo no México

O comediante Carlos Villagrán, 76 anos, conhecido em toda América Latina como o Quico, do seriado Chaves, lançou no último domingo sua pré-candidatura à prefeitura e ao governo de Querétaro, estado do México, de acordo com a revista Forbes México.

Villagrán é militante do partido Querétaro Independiente desde 2017. "Depois de 50 anos fazendo as pessoas rirem, me encontro em outra plataforma, o que é uma grande honra para mim", disse.

O anúncio oficial dos candidatos que disputarão a prefeitura e o governo local será em 8 de fevereiro.

Após 50 anos interpretando o personagem Quico, Villagrán havia anunciado sua aposentadoria da TV em 2018.