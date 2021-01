Sete filmes que estreiam em 2021, mas com gostinho de passado

Com a pandemia, muitas estreias foram “empurradas” para 2021, já que houve considerável atraso para pós-produção e, em alguns casos, até para a filmagem. Com esse novo calendário de lançamentos, o ano tornou-se especialmente nostálgico, com reboots e continuações que levaram até 35 anos para sair do papel.

Ghostbusters: Mais Além

Previsão de estreia: Junho

O filme desconsidera totalmente a polêmica versão feminina com Melissa McCarthy e Kristen Wiig, de 2016. A nova história, que pula 30 anos no tempo, acompanha uma mãe solo que descobre, junto do casal de filhos, uma ligação com os caça-fantasmas. Bill Murray, Dan Aykroyd e Ernie Hudson voltam a seus personagens. A direção é de Jason Reitman, filho do diretor original, Ivan Reitman.

Duna

Previsão de estreia: Outubro

A versão do cultuado livro de Frank Herbert, a cargo do jovem David Lynch, foi massacrada pela crítica. Apesar disso, o filme de 1984 ainda é lembrado com carinho pelo público que se impressionou com os efeitos especiais disponíveis à época. Nas mãos do atual gênio da ficção científica, Denis Villeneuve, o filme tem tudo para marcar a nova geração de geeks. No elenco principal, Timothée Chalamet como o protagonista Paul Atreides, além de Zendaya, Jason Momoa e Javier Bardem.

Matrix 4

Previsão de estreia: Dezembro

Muito mistério ainda ronda o projeto, que foi anunciado pela Warner em fevereiro de 2020 com a diretora Lana Wachowski à frente (Lily Wachowski, que dirigiu os três primeiros filmes em parceria com a irmã, não foi citada no comunicado). Sabe-se, no entanto, que Keanu Reeves, o Neo, e Carrie-Anne Moss, como Trinity, estão confirmadíssimos na sequência.

Nova trama ainda é cercada de mistério / Reprodução

Um Príncipe em Nova York 2

Previsão de estreia: Março, na Amazon Prime Video

Eddie Murphy retorna ao papel do Príncipe Akeem. Agora, ele foi coroado como o Rei de Zamunda e, a pedido do pai, retorna aos Estados Unidos depois que descobre que tem um filho no outro continente. Assim como no filme de 1988, Murphy interpreta vários personagens secundários. Haja maquiagem.

Space Jam: Um Novo Legado

Previsão de estreia: Julho

25 anos depois de Michael Jordan dividir uma quadra de basquete com Pernalonga e toda a Looney Tunes em uma partida intergalática, o filme, que mistura live-action e animação, é atualizado e ganha o reforço de uma nova estrela da NBA, LeBron James.

LeBron substitui Michael Jordan / Reprodução

Top Gun: Maverick

Previsão de estreia: Julho

“Take my breath awaaaay”. Como se não tivesse passado 35 anos, Tom Cruise volta aos céus no papel de Pete Mitchell, o Maverick, um dos principais pilotos da Força Aérea norte-americana. Agora, ele é o mentor de um grupo de novatos, que inclui Miles Teller (de “Whiplash”). Val Kilmer completa o elenco veterano.

West Side Story

Previsão de estreia: Dezembro

Steven Spielberg quis transpor a atmosfera da Broadway para sua versão do musical, que estreou em 1957 e foi levado aos cinemas em 1961, com Natalie Wood e Richard Beymer nos papéis de Maria e Tony (no Brasil, ganhou o título de “Amor, Sublime Amor”). Ansel Elgort e a novata Rachel Zegler são os mocinhos de 2021. Rita Moreno, que ganhou o Oscar de atriz coadjuvante pelo papel de Anita na primeira versão, faz nova participação.