Demi Lovato revelou que o fantasma de uma garotinha assombra sua casa

Até mesmo os famosos se abrem sobre acontecimentos estranhos e histórias sobrenaturais. Uma delas, é Demi Lovato, que revelou ter visto fantasmas pela primeira vez aos oito anos.

“Eu acredito totalmente em fantasmas. Vi uma garotinha. Ela estava vestida como se fosse dos anos 1800 e estava parada no meu armário”, contou durante uma entrevista para a rádio Mack at Nite em 2011.

Em 2013, a cantora e atriz voltou a abordar o assunto e compartilhou a experiência de morar em uma casa assombrada por este espírito.

“Minha casa no Texas é ridiculamente assombrada. Não por um mau espírito, mas por uma garotinha. Acho que o nome dela é Emily. Uma médium apareceu e caçadores de fantasmas, ambos me disseram o mesmo nome, Emily. Muitas vezes eu a vi quando eu era criança. Eu a vi no meu armário uma vez. Quando eu tinha três anos, minha mãe me pegou falando com alguma coisa sozinha. Ela perguntou: 'Com quem você está falando?' e eu disse 'Com minha melhor amiga Emily'. Ela é brincalhona. Ela provavelmente teria cerca de 11 ou 12 anos, talvez mais jovem”, explicou ao Buzzfeed.

Até hoje, Demi conta que é surpreendida por acontecimentos e avisa os amigos de que algo sempre estranho pode acontecer no local.

“Um dos meus amigos, Tucker, veio uma vez (…). Começamos a assistir a um filme quando, de repente, um laptop na minha cozinha começou a reproduzir um filme também. Depois disso, Tucker mandou uma mensagem para um amigo dizendo: 'Acho que esta casa está mal-assombrada, um filme acabou de rodar sozinho', e havia uma 'falha' em seu telefone que não parava de enviar mensagens de texto para ele com a palavra 'definitivamente'. Isso aconteceu cerca de 30 vezes”, relembrou.

Familiares de Demi também tiveram a atenção chamada por Emily com cenas dignas de filmes de terror e ela se impressiona ao recordar.

Confira mais:

"Houve outra época em que meu tio estava na sala de estar assistindo TV e um balão desceu as escadas e girou no corrimão. Tenho imagens malucas de apenas orbes voando pelo ar … É uma coisa maluca", terminou.