8 artistas que marcaram o primeiro Rock in Rio para todo roqueiro ouvir

Há exatos 36 anos, em 11 de janeiro de 1985, acontecia a primeira edição do Rock in Rio. O festival é hoje uma referência no mundo do entretenimento e foi realizado pela primeira vez entre os dias 11 e 20 de janeiro sem pausas na programação. Foram 10 dias ininterruptos de festa com um line-up que contou com a presença de 15 artistas nacionais e 16 internacionais.

Essa primeira edição do festival registrou público de 1,38 milhão de pessoas ao longo dos 10 dias com artistas como Queen, Iron Maiden, AC/DC, Ozzy Osbourne, Barão Vermelho, Whitesnake, Paralamas do Sucesso, Yes e Rod Stewart.

Dois shows entraram para a história. O primeiro foi o da banda britânica Queen que subiu ao palco nos dias 11 e 18 de janeiro, comandada pelo vocalista Freddie Mercury. Outro, foi o do Barão Vermelho, que se apresentou em 15 e 20 de janeiro, com Cazuza nos vocais. Nenhum dos dois cantores voltaria a se apresentar no Rock in Rio. Freddie morreu seis anos depois, em 1991, ano da segunda edição do festival. Já Cazuza morreu em 1990.

Selecionamos 8 itens, entre coletâneas e apresentações ao vivo, que estão entre os principais momentos desse primeiro Rock in Rio. Confira:







1. Cazuza e Barão Vermelho (CD de áudio)







2. Rod Stewart Greatest Hits (CD de áudio)







3. Queen Live At Wembley (2 DVD)







4. Whitesnake Live In The Still Of The Night (DVD)







5. Iron Maiden Live In Mexico City (CD de áudio)







6. AC/DC Video Clip Collection (DVD)







7. Ozzy Osbourne Live Philadelphia (CD de áudio)







8. Os Paralamas do Sucesso Rock In Rio (DVD)

