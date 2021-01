Live paga celebra os 74 anos de David Bowie

A live beneficente “Just for One Day” presta tributo a David Bowie, que faria 74 anos hoje. A transmissão será feita também nesta sexta, às 23h (horário de Brasília). No domingo (10), a morte do britânico completa 5 anos.

Estão confirmados na apresentação bandas como Adam Lambert, Billy Corgan (Smashing Pumpkins), Boy George, Duran Duran, Ian Astbury (The Cult), Macy Gray, Perry Farrell, Peter Frampton e Trent Reznor (Nine Inch Nails), entre outros.

O preço mínimo para assistir à live é US$ 25 (cerca de R$ 133). Há também pacote com camiseta e ingresso ao preço de US$ 50 (cerca de R$ 265) até o teto de recompensa, no valor de US$ 5 mil (ou R$ 26,5 mil) que dá direito, além do ingresso, a uma composição exclusiva feita pelo pianista de Bowie, Mike Garson, além de outros mimos.

A verba vai ser revertida para a instituição Save the Children, fundada por Bowie nos anos 1990.