Zeca Camargo mergulha nas belezas do Rio Grande do Norte novo programa na Band

Conhecido por correr o mundo descobrindo costumes e personagens, Zeca Camargo mergulhou na paisagem local em “Zeca pelo Brasil”, programa que estreia hoje, às 22h45 e faz parte da programação do Band Verão.

A atração tem quatro episódios, que serão exibidos todas as quintas-feiras durante o mês de janeiro. O cenário das gravações foi o estado do Rio Grande do Norte, em paisagens até então desconhecidas por Zeca.

“Vamos além do cartão postal. Gosto de viajar e ir explorando tudo, por isso fomos muito felizes nas escolhas. Como eu só conhecia Natal, todas as experiências foram genuínas e realmente fiquei fascinado. A ideia é visitar ambientes não tão explorados pelos turistas e deixar transparecer ao público esse deslumbramento das descobertas”, diz o apresentador e diretor de Conteúdo Artístico da Band em comunicado divulgado à imprensa.

No primeiro episódio, Zeca vai parar na praia de Genipabu. Como reforço em seu buggy que sobe e desce as famosas dunas, o apresentador é acompanhado pela atriz potiguar Titina Medeiros e ainda da influenciadora digital Fernanda Guimarães.

O grupo visita a impagável tenda do Sheik do Deserto, que constrói um cenário com referências à Arábia Saudita e ao Egito que serve como pano de fundo para fotos bastante instagramáveis.

No mesmo episódio, o grupo se desloca também até Maxaranguape, cidade a cerca de 40 quilômetros de Natal, para visitar a praia de Maracajaú, com 13 km² de recifes de corais. Fora do mar, eles vão conhecer a Árvore do Amor, famosa por projetar no chão a sombra de um coração, destino certo dos mais românticos, que amarram fitas no local para atrair sorte para a vida afetiva. Ainda na área da vegetação, o programa mostra o Cajueiro de Pirangi, que ocupa mais de 8.000 m² e produz até 80 mil frutos a cada safra.

“A grande atração de tudo isso é a natureza. Sem dúvida, é um dos litorais mais bonitos do Brasil. Eu brinco que todos esses programas que estamos produzindo são como pequenas caças ao tesouro: nós vamos procurando e achando um pouco de arte, cultura e paisagens de tirar o fôlego”, conta Zeca.