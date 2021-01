Neil Young vende 50% dos direitos autorais de sua obra

Após Bob Dylan, outro compositor veterano negociou parte dos direitos autorais de seu catálogo de canções. O músico de 75 anos vendeu participação de 50% de suas músicas à empresa britânica Hipgnosis Songs Fund.

Segundo anúncio divulgado ontem, a empresa agora tem metade dos direitos sobre 1.180 canções escritas pelo compositor canadense (e naturalizado americano recentemente), que compôs clássicos como “Heart of Gold”, “Cinnamon Girl” e “Harvest Moon”. Os valores não são públicos.

A Universal Music Publishing Group adquiriu 600 músicas de Bob Dylan em uma operação estimada em até meio bilhão de dólares. A compositora Stevie Nicks, do “Fleetwood Mac”, que bombou em 2020 com o viral do skatista bebendo suco ao som de “Dreams”, negociou 80% de sua obra por US$ 100 milhões.