Liam Neeson reprisa herói em ‘Legado Explosivo’

Liam Neeson foi gradualmente ficando à vontade como herói da ação policial após o êxito da série “Busca Implacável”, produzida por Luc Besson, que rendeu três filmes entre 2008 e 2014. Em “Legado Explosivo”, que estreia hoje nos cinemas, ele assume mais uma vez um papel parecido. Ponto para o gênero do tiro, porrada e bomba das telonas, que ganhou como expoente um grande ator.

O ator irlandês vive aqui o papel de um bandido de métodos silenciosos que encontra o amor e busca redenção. O título original, em inglês, dá a pista: “Honest Thief” (ladrão honesto).

Tom Dolan, seu personagem, é especializado em demolição e em grandes assaltos a banco. Seu método, de invadir cofres sem deixar vítimas ou pistas para trás, lhe rendeu o apelido de “ladrão fantasma. Logo no início do filme, ele conhece Annie (Kate Walsh, a Dra. Addison Montgomery de “Grey’s Anatomy” e “Private Practice”) no depósito onde esconde a fortuna que roubou.

Um ano após o primeiro encontro com Annie, ele interrompeu os assaltos e resolve tentar um acordo com o FBI para começar uma vida nova: ele se entregaria e devolveria o dinheiro que ainda tem em troca de uma pena reduzida em uma penitenciária de segurança mínima próxima à área onde a namorada vive.

Sua confissão não é encarada com muito crédito pelos agentes e, antes que ele possa contar à companheira sobre seu passado, Tom é envolvido em um assassinato. Acusado injustamente, tem de provar que não é responsável pelo crime e ainda tirar Annie da mira dos verdadeiros culpados.

O jogo de gato e rato entre o assaltante convertido a mocinho e seus algozes não surpreende em termos de narrativa. O jogo de cena com Kate Walsh, num romance maduro, acaba rendendo um bem-vindo equilíbrio que areja o gênero da ação.