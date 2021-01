Grey’s Anatomy: E agora? DeLuca pode morrer na continuação da 17ª temporada?

DeLuca (Giacomo Gianniotti) pode morrer na continuação da 17ª temporada de Grey’s Anatomy? Esta é a pergunta que alguns fanáticos vêm fazendo.

Para quem não sabe, atualmente, a produção da ABC passa por um hiato e tem retorno previsto das exibições no começo de março deste ano. Mas não se preocupe, o lançamento oficial da nova season da série médica acontecerá no Brasil em 9 de fevereiro, no canal Sony, ou seja, você não sentirá essa pausa.

Mas afinal, o que pode acontecer que de fato tenha deixado alguns dos fãs de Grey’s Anatomy com essa dúvida?

Atenção, a partir deste ponto este texto conterá spoilers!

Aos que estão curiosos, no início da 17ª temporada foi comprovada a história do tráfico humano e em específico na exibição 17×6, DeLuca reencontra, mesmo que de longe, a mulher responsável pelos crimes, então resolve seguí-la. Para não se arriscar sozinho, a irmã, Carina (Stefania Spampinato), resolve acompanhá-lo.

Devido ao atual hiato da série, os fãs estão se perguntando o que poderá acontecer e se de alguma maneira uma situação fatal pode esperar o médico.

Até o momento, não há indícios de que isso possa de fato acontecer, mas tratando-se de Grey’s Anatomy é totalmente incerto o futuro da trama.

E você, o que acredita que acontecerá com DeLuca?

