Grammy é adiado e cerimônia será em 14 de março

A cerimônia do 63º Grammy, marcada inicialmente para 31 de janeiro, em Los Angeles, foi adiada para 14 de março. A mudança faz parte dos reajustes motivados pela nova onda de contaminações pelo novo coronavírus nos Estados Unidos.

Os indicados foram anunciados em novembro, em meio à polêmica esnobada ao último álbum do rapper The Weeknd, um dos lançamentos mais elogiados no ano passado.

A edição 2021 de uma das principais premiações musicais tem as mulheres liderando as nomeações nas categorias principais. Beyoncé tem nove indicações, incluindo gravação do ano e música do ano com “Black Parade”.

Já a britânica Dua Lipa teve seis indicações, álbum do ano por “Future Nostalgia” e música e gravação do ano com “Don’t Start Now”. Taylor Swift, com o mesmo número de indicações, concorre com o disco “Folklore”.