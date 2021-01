7 best-sellers com descontos para leitores ávidos no Dia Nacional do Leitor

Hoje, 7 de janeiro, é o Dia Nacional do Leitor. A data é uma homenagem ao poeta cearense Demócrito Rocha que fundou o jornal "O Povo" na mesma data em 1928, com um dos primeiros suplementos literários do Brasil em 1929.

Selecionamos 7 livros best-sellers, entre poesias, textos infanto-juvenis e relatos reais, que estão com desconto no site de comércio eletrônico da Amazon Brasil. Boa leitura.

1. Livro de sonetos, por Vinicius de Moraes







A matéria-prima da obra de Vinicius de Moraes é a vida, “e só a vida, com tudo o que ela tem de sórdido e sublime”. O Livro de sonetos revela a naturalidade e o engenho com que o poeta é capaz de transpor pequenos e grandes momentos ― das alegrias e asperezas mais cotidianas às emoções mais elevadas ― para a forma metrificada e rimada. Lançado originalmente em 1957, o volume passaria a incluir, nas décadas seguintes, novas composições: aos 57 selecionados pelo próprio autor, somaram-se dezesseis poemas esparsos. Compre a partir de R$ 53,90.

2. Moça deitada na grama, por Carlos Drummond de Andrade







Nessas crônicas escritas já na maturidade, Drummond lança seu olhar para o Rio de Janeiro e seus personagens. Carlos Drummond de Andrade inaugura este volume contemplando uma moça esparramada na grama: “Eu vi e achei lindo. Fiquei repetindo para meu deleite pessoal: ‘Moça deitada na grama. Moça deitada na grama. Deitada na grama. Na grama’. Pois o espetáculo me embevecia. Não é qualquer coisa que me embevece, a esta altura da vida”. Compre a partir de R$ 89,90.

3. O Mágico de Oz: Emerald Edition, por L. Frank Baum







Clássico da literatura infantil, O Mágico de Oz encanta jovens e adultos há mais de um século. O livro é tão parte do nosso acervo cultural que até mesmo quem não leu ou viu o filme com Judy Garland conhece Dorothy, o Espantalho, o Homem de Lata, o Leão Covarde, o Mágico de Oz, as bruxas e, é claro, o cachorrinho Totó. Compre a partir de R$ 50,92.

4. Como as democracias morrem, por Steven Levitsky e Daniel Ziblatt







A democracia atualmente não termina com uma ruptura violenta nos moldes de uma revolução ou de um golpe militar; agora, a escalada do autoritarismo se dá com o enfraquecimento lento e constante de instituições críticas – como o judiciário e a imprensa – e a erosão gradual de normas políticas de longa data. Sucesso de público e de crítica nos Estados Unidos e na Europa, esta é uma obra fundamental para o momento conturbado que vivemos no Brasil e em boa parte do mundo e um guia indispensável para manter e recuperar democracias ameaçadas. Compre a partir de R$ 32,89.

5. Uma terra prometida, por Barack Obama







Um relato íntimo e fascinante da história em formação ― feito pelo líder que nos inspirou a acreditar no poder da democracia. No comovente e aguardado primeiro volume de suas memórias presidenciais, Barack Obama narra, nas próprias palavras, a história de sua odisseia improvável, desde quando era um jovem em busca de sua identidade até se tornar líder da maior democracia do mundo. Compre a partir de R$ 59,90.

6. Fake Brazil: A Epidemia de Falsas Verdades, por Guilherme Fiuza







Você achava que os hipócritas modernos não tinham mais o que inventar? Mas eles se superaram e vieram com um brinquedo novo: os “checadores de fatos” ― seres iluminados que decidem o que é verdade e o que é mentira nas redes sociais. Em quais leis esses novos juízes se baseiam para julgar todo mundo? Resposta: nas leis da militância e do patrulhamento politicamente correto. Compre a partir de R$ 26,90.

7. A bailarina da morte: A gripe espanhola no Brasil, por Lilia Moritz Schwarcz e Heloisa Murgel Starling







Contundente retrato do Brasil durante a pandemia de gripe espanhola, A bailarina da morte investiga a doença mortal que há um século assombrou a humanidade e revela trágicas semelhanças com a covid-19. No início do século XX, uma doença chegou ao Brasil a bordo de navios vindos da Europa. A gripe espanhola, como ficou conhecida a explosão pandêmica de uma mutação particularmente letal do vírus H1N1, matou dezenas de milhares de pessoas no país e cerca de 50 milhões no mundo inteiro. Compre a partir de R$ 47,90.

