Teatro tem opções online a partir desta semana

Com a recomendação ainda válida de distanciamento social, a busca por alternativas online de cultura continuam realidade neste ano novo, ainda mais com o recesso escolar. Uma dessas opções é o Festival de Férias do Teatro Folha, que começa na sexta-feira (8), com sete peças, uma para cada dia da semana, sempre às 17h.

A programação tem três estreias, incluindo o espetáculo que abre o festival, “O Dinossauro e a Borboleta”, encenada às sextas. Outras novidades são “A História das Histórias”, atração das quartas-feiras, e “Jogo da Cena”, às quintas.

Completam a programação “Circus – A Nova Tournée”(sábados), “Da Terra à Lua” (domingos), “Contos do Índio e da Floresta por Curupira” (segundas) e “Já pra Cama, Theo!”(terças). O festival vai até 4 de fevereiro, com ingressos a R$ 20. Informações no site.