Mostra de 100 anos de Fellini recomeça no CCBB

O centenário do cineasta italiano Federico Fellini foi completado em 20 de janeiro de 2020, com celebrações que deveriam acontecer ao longo do ano em todo o mundo. Com a pandemia, muitas foram canceladas. Mas, ao menos para os paulistanos, ainda há chance de revisitar a obra do mestre.

O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) recomeça hoje a mostra retrospectiva “Fellini Il Maestro”, interrompida em março do ano passado, junto com o início da quarentena em todo o Brasil. As sessões são presenciais, gratuitas e vão até o dia 18.

A segunda chance da mostra, que tem curadoria de Paulo Ricardo Gonçalves de Almeida, começa pelo fim, já que o primeiro filme a ser exibido é justamente o último assinado por Fellini: “A Voz da Lua”, baseado no romance “O Poema dos Lunáticos”, de Ermanno Cavazzoni. O filme, estrelado por Roberto Benigni, foi lançado em 1990, três anos antes da morte do cineasta.

Nesse mesmo ano, Fellini ganhou um Oscar honorário, o único da carreira, apesar de 12 indicações. Em Cannes, levou três Palmas de Ouro, além de cinco premiações no Festival de Veneza.

Ao todo, a retrospectiva exibe 12 longas-metragens, que incluem clássicos como “A Estrada da Vida” (1954), “A Doce Vida” (1960), “Julieta dos Espíritos” (1965), “Roma de Fellini” (1972) e “E La Nave Va (1983)”. Confira programação completa e horários no site.

As sessões vão respeitar as regras de distanciamento social e, portanto, é necessário reservar ingressos pela internet.

Serviço: 'Fellini Il Maestro'

CCBB (Rua Álvares Penteado, 112 – Centro Histórico). Tel.: 4298-1270. Grátis. Com reserva pelo site. Até 18/1.