A história sobrenatural vivida por Miley Cyrus em um apartamento de Londres

Famosos e suas histórias sobrenaturais sempre fazem as pessoas questionarem sobre fantasmas e acontecimentos estranhos. A cantora e atriz Miley Cyrus já compartilhou esse tipo de experiência em entrevista para a Elle Uk.

Tudo começou após ela viver em um apartamento em Londres durante sua turnê europeia de 2009.

“Foi seriamente tão assustador. O lugar era uma velha padaria e eles a transformaram em um prédio de apartamentos, e eu estava tendo sonhos realmente loucos e coisas realmente assustadoras, e uma noite, minha irmãzinha estava no chuveiro e de repente eu a ouço gritar. Eu corri para lá e a água de alguma forma ficou quente, mas ainda estava… Não era como se a água tivesse acabado de mudar, a maçaneta tinha girado mas ela não tinha girado e estava queimando. Ela estava realmente vermelha”, revelou.

A jovem também contou que diversas vezes pensou ter visto um garotinho sentado na pia observando-a tomar banho. Outros membros da família da famosa também viram janelas e portas abrirem.

“Minha tia – que nós não tínhamos contado sobre isso – entrou no apartamento e começou a pirar. Ela disse 'Eu tinha não faço ideia do que aconteceu, mas saí do apartamento e voltei e todas as portas e janelas estavam abertas. Eu tranquei o apartamento”, relembrou.

Miley contou que após muita pesquisa, descobriu que os antigos moradores tinham morrido no local, deixando apenas o filho morando lá para assumir a padaria.