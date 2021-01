Filha de 2 anos de Khloé Kardashian usa bolsa da Louis Vuitton que custa mais de 5 mil reais

É verdade, filha de Khloé Kardashian, é uma menina com muito estilo e glamour, assim como sua mãe e tias famosas.

Durante as férias de Natal, a menina de 2 anos usou looks espetaculares com os quais ficou linda e também mostrou o quanto cresceu.

Os looks de praia da Telminha, do BBB, que você pode se inspirar para ficar poderosíssima Decidiu pegar um sol com estilo? Os looks de praia da Telminha podem ser sua inspiração.

Mas foi uma de suas malas que chamou a atenção das seguidoras de Khloé e é o sonho de todas as mulheres para este 2021.

Para se despedir do ano, True usou um velho vestido de capa rosa com detalhes prateados da Tutu Du Monde e complementou seu visual com uma elegante bolsa “Box Scott” da Louis Vuitton de US $ 1.130.

"Adorei a bolsa da True", "nossa ela tem muito estilo, eu a amo", "OMG que bolsa linda e tão elegante", "fica linda e fofa demais", "que bolsa linda e espetacular", "não há dúvida que True é filha do Khloé, que estilo ”, e“ essa é a bolsa dos meus sonhos tão delicada ”, foram algumas das reações nas redes.

LEIA TAMBÉM