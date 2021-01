Desenho animado infantil sobre homem com pênis gigante causa polêmica

John Dillermand tem um pênis grande. Aliás, é tão grande que consegue fazer operações de resgate, grafitar muros, hastear bandeiras e roubar sorvete de crianças.

Segundo o The Guardian, o público-alvo do novo desenho animado dinamarquês são crianças de quatro a oito anos, o que gerou muita polêmica.

Desde a sua estreia, no último sábado, muitos condenam a ideia de um homem que não consegue controlar seu pênis. “Esta é realmente a mensagem que queremos enviar às crianças enquanto estamos no meio de uma enorme onda #MeToo?” – Declarou a escritora dinamarquesa Anne Lise Marstrand-Jørgensen, fazendo uma referência ao movimento contra o assédio sexual iniciado em Hollywood.

“É para ser engraçado, por isso é visto como inofensivo. Mas não é. E estamos ensinando isso aos nossos filhos.” – Concordou Christian Groes, professor e pesquisador de estudos de gênero da Universidade de Roskilde.

Por sua vez, Erla Heinesen Højsted, psicóloga clínica que trabalha com famílias e crianças, acredita que as pessoas podem estar problematizando demais as coisas: “John Dillermand fala com as crianças e compartilha sua maneira de pensar e as crianças acham os genitais engraçados.”

“A série retrata um homem impulsivo e nem sempre no controle, que comete erros – como as crianças fazem. Mas, crucialmente, Dillermand sempre acerta. Ele assume a responsabilidade por suas ações. Quando uma mulher no programa lhe diz que ele deve manter o pênis na calça, por exemplo, ele escuta, o que é legal. Ele é responsável.” – Continua.

“Mas este não é categoricamente um programa sobre sexo. Fingir que é, projeta ideias adultas.” – Conclui.

Na Dinamarca, ‘diller’ é uma gíria para pênis. Ou seja: ‘dillermand’ significa literalmente "homem-pênis".

A DRTV, emissora pública responsável pela atração, respondeu às críticas dizendo que poderia facilmente ter feito um programa “sobre uma mulher sem controle sobre sua vagina”.