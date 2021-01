Afastado das redes sociais, Miguel Herrán reaparece e faz importante desabafo

Afastado das redes sociais, o ator espanhol Miguel Herrán reapareceu nesta terça-feira (5) e fez um importante desabafo.

A postagem foi feita no Instagram, onde descreveu o momento que está passando.

“10 dias em casa para esse humano que esteve em contato direto com uma pessoa infectada … as vezes eu penso que essa vida é uma farsa e a filmagem é realidade”, escreveu (tradução livre).

“O tempo que temos que viver é como um romance de ficção científica”.

“Eu não coloquei nada nas redes nessas datas porque sou mais de estar com as pessoas ao meu redor vivendo a vida. Mas aproveito esta situação extraordinária que me tocou para dizer que espero que tudo corra para melhor”.

“Para todos!! Esperançosamente, podemos construir uma humanidade mais forte, cuidadosa e consciente. Uma humanidade mais realista e menos egoísta". Confira:



