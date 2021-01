Cresce papel de diretoras em grandes bilheterias do cinema, diz estudo

As mulheres ganharam espaço à frente dos filmes mais rentáveis de 2020. Segundo a pesquisa “The Celluloid Ceiling”, do Centro de Estudos de Mulheres na Televisão e no Cinema, da Universidade de San Diego, nos Estados Unidos, 16% dos 100 campeões de bilheteria foram assinados por diretoras.

Pode até parecer pouco em números gerais, mas, em comparação com os últimos anos, a tendência levantada pelo estudo, realizado há 23 anos, é de crescimento: em 2019, o índice de diretoras em filmes queridos pelo público era de 12%, enquanto que, em 2018, foi de apenas 4%. No ranking dos 250 filmes mais lucrativos, o número de títulos dirigidos por mulheres cresceu um pouco e chegou a 18%.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Entre os destaques está, claro, a diretora neozelandesa Patty Jenkins, que reprisou seu papel à frente de “Mulher-Maravilha 1984”, lançado em dezembro após inúmeros adiamentos em decorrência da pandemia. O último levantamento, em 31 de dezembro, mostrou que o filme arrecadou US$ 100 milhões em todo o mundo.

Mas nem só de super-heroínas dos quadrinhos vive o cinema assinado por mulheres. O filme “Nomadland”, da cineasta chinesa Chloé Zhao, também foi muito bem nas bilheterias no exterior e é uma das apostas para a temporada de premiações que começa mais tarde este ano. Estrelado por Frances McDormand, tem previsão de estreia para fevereiro no Brasil.

A pesquisa também apontou ligeiro aumento do número de mulheres ocupando as principais funções em um set (diretoras, roteiristas, produtoras executivas, produtoras, editoras e diretoras de fotografia): de 21% em 2019 para 23%. No geral, no entanto, esse indicativo carece melhorar, já que cresceu apenas 6% desde 1998, quando a pesquisa começou a ser feita.

O estudo mostrou que produções chefiadas por elas também oferecem cargos elevados a outras mulheres. Dos títulos que contaram com diretoras, 53% tiveram roteiro escrito por mulheres, 39% contaram com editoras e 13% das trilhas sonoras são de compositoras.