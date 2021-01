Criador de Vikings já prepara nova série para o canal History

A série “Vikings” do canal History, conquistou as plataformas de streaming e acumulou fãs no mundo todo, foi mais um logro da carreira de Michael Hirst, reconhecido por suas produções históricas.

De acordo com o portal Hitek, mas um projeto do britânico será produzido em conjunto com o History Channel e promete dar o que falar. Trata-se da série “The Plague Year”, que contará a história da “Grande Peste de Londres”.

Herbert Coleman (The Killing), também contribuiu para o roteiro da produção que falará sobre a última epidemia de peste bubônica na Inglaterra, que em 18 meses vitimou um quinto da de Londres da época e era quatro vezes mais virulenta do que a Peste Negra.

Quem aí já ficou ansioso?