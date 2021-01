'Caçadora de Relíquias' é novidade na madrugada da Band

A madrugada da Band tem reforço a partir de hoje. Estreia após o “Jornal da Band”, à 1h, “Caçadora de Relíquias” (“Relic Hunter”).

A série canadense, que teve três temporadas produzidas entre 1999 e 2002, vai ser exibida sempre de segunda a sexta-feira. A história acompanha a professora norte-americana Sydney Fox (Tia Carrere), uma espécie de Indiana Jones de cabelo comprido e maquiagem.

As semelhanças com o arqueólogo interpretado por Harrison Ford são várias: a personagem é especializada em caça a tesouros e peças de museu perdidos ou, em muitos casos, roubados. Para reaver os artefatos, ela se envolve com o governo, bandidos e todo tipo de personagem em sequências de ação. Se Indiana Jones tem seu chicote, Sydney se apoia no treinamento em artes marciais.

No primeiro episódio, a professora conhece seu novo assistente, Nigel Bailey (Christien Anholt), um britânico especialista em arqueologia que, ao contrário da chefe, é muito pouco preparado para se defender e prefere trabalhar fora de campo, perto dos livros. Completa a equipe a avoada secretária Claudia (Lindy Booth).

Na primeira aventura, Sidney e Nigel desembarcam no Nepal para encontrar uma taça que teria pertencido a Buda.