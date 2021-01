Número de smart speakers ultrapassa 300 milhões no mundo; Amazon e Google dominam

O mercado de alto-falantes inteligentes (ou "smart speakers") está dobrando a cada ano. Em 2014, quando a Amazon foi a pioneira no lançamento da Alexa, ninguém sabia se a novidade iria pegar. A preocupação principal era com a coleta de informações pessoais que as gigantes da internet faziam em todo o mundo sobre as pessoas e seus hábitos: quem teria coragem de colocar, na própria casa, um gadget que fica com o microfone ligado 24 horas por dia conectado à internet?

A resposta: milhões de pessoas tiveram coragem. Em apenas quatro anos, o número de smart speakers (ou "voice assistants") pulou do zero para 43 milhões de unidades apenas nos Estados Unidos. Em 2018, com novos fabricantes como Google, Baidu e Xiaomi, o número mais que dobrou e cerca de 100 milhões de residências em todo o mundo compraram o seu assistente de voz.

Depois disso, o crescimento não parou mais. Foram vendidos apenas em 2019 algo perto de 125 milhões de novos alto-falantes inteligentes com a perspectiva de que outros 140 milhões de vendas durante o ano de 2020. Assim, estima-se que existam mais de 300 milhões de aparelhos em residências em todo o mundo. Os dados são da Canalys, empresa especializada na análise do mercado global de tecnologia.

A Amazon ainda domina o mercado, com 31,6% dos produtos vendidos, seguida pela Google, com 22,7%; Alibaba, com 9,5%; Baidu e Xiaomi, ambos com 8,4%; e Apple, com 4,8% do mercado.

Pelos números, é possível ver que os smart speakers estão se tornando mais um eletrodoméstico importante da casa e que o medo de ter aparelhos invasivos diminuiu. Selecionamos os dois líderes de mercado para você que está pensando em aderir essa tendência. Confira:

1. Echo Dot 4ª Geração: Smart Speaker com Alexa Cor Preta





O perfil sonoro do smart speaker com Alexa deve agradar mais pessoas, já que entrega um som mais encorpado, com graves mais presentes. Os agudos também têm mais espaço na apresentação do Echo Dot, o que pode incomodar em volumes mais altos, mas passa impressão de maior definição. Também há milhares de outros dispositivos inteligentes compatíveis – mais do que qualquer outro concorrente. Compre a partir de R$ 284,05.

2. Google Nest Mini Carvão





A história é a seguinte: a Amazon sabe muita coisa sobre seus hábitos de consumo, mas o Google sabe absolutamente tudo sobre você, inclusive com quem você conversa, quais lugares onde frequenta e o que você pesquisa na internet. De posse de mais dados, o Google Nest Mini tende a responder mais perguntas e de forma mais personalizada. Outra vantagem é que o Google "escuta" melhor mesmo em ambientes mais "barulhentos". Compre a partir de R$ 300,00.

