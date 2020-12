Amor em Little Italy: Este é o filme perfeito para os fãs de romance que está em alta na Netflix; saiba mais

Você gosta de filmes de romance? Se sim, um filme que está em alta na Netflix pode ser uma excelente opção para assistir hoje.

Para quem está curioso, estamos falando de Amor em Little Italy, que está no top 10 Brasil e conta a história de dois jovens que se amam, mas têm que esconder seus sentimentos, pois as famílias são desentendidas e não querem gerar maiores conflitos.

Além de romance, a trama traz um tom interessante de comédia, o que promete agradar bastante os telespectadores.

Em Amor em Little Italy, a produção conta com os seguintes artistas protagonistas: Emma Roberts, Hayden Christensen e Danny Aiello.

Se você é daqueles que gosta de filmes de romance em que duas pessoas se encontram após anos e vivem um amor proibido, não esqueça de adicionar esta trama à sua lista.

Quer saber mais sobre tudo que acontece nesta produção que está fazendo sucesso na Netflix? Assista abaixo ao trailer divulgado no YouTube.