5 livros sobre lugares interessantes para quem está com saudade das viagens

Adeus ano velho, feliz ano novo. É o que todos desejam na virada de mais um réveillon. Neste ano marcado pela pandemia do covid-19, mas também pela chegada das primeiras vacinas, muitas pessoas mudaram sua rotina. Trabalhos foram feitos de casa, estudos foram online e viagens foram adiadas.

Para você que ficou com saudade de viajar e de conhecer novos e antigos lugares, selecionamos 5 livros que incluem mundos reais e imaginários, desde mapas até clássicos da literatura para quem ainda não leu. Confira:

1. Mapas: uma viagem deslumbrante pelas terras, mares e culturas do mundo, por Aleksandra Mizielinska e Daniel Mizielinski







Uma incrível viagem ao redor do mundo. Você verá as múmias do Egito, as cidades maias do México e os pinguins da Antártida. Na Inglaterra poderá jogar críquete e, na China, experimentar os ovos centenários. Na Austrália vai conhecer o ornitorrinco; na Finlândia, a noite polar; e em Fiji poderá nadar em alguma de suas 200 ilhas. São 55 mapas em página dupla de 46 países e 6 continentes. Mais de 4 mil ilustrações minuciosas, das mais altas montanhas aos minúsculos insetos. Compre a partir de R$ 101,84.

2. As melhores viagens das Américas, por Craig Doyle







As três Américas estão muito bem representadas com suas fascinantes paisagens e atrações turísticas em "As Melhores Viagens das Américas". Para cada mês do ano, o livro traz opções de viagem: México em março, Alasca em maio, Peru em junho e muito mais. São sugestões temáticas para toda a família, que incluem festivais e cultura, viagens inesquecíveis, maravilhas naturais, luxo e romance, esportes e aventura, além de programas para casais e crianças. Cada destino traz informações de como chegar e circular, notas sobre alimentação, clima, hospedagem, sites e roteiros. Compre a partir de R$ 93,52.

3. Transiberiana: uma viagem de trem pelo mundo soviético (e por outros países que não me deixaram entrar), por Zizo Asnis







A União Soviética se desintegrou em 1991, mas os países que formavam o enorme bloco comunista ainda são pouco conhecidos. Zizo Asnis, escritor de guias de viagem, aventura-se por essa misteriosa região, começando pela Bielorrússia e seguindo por Moldávia, Ucrânia, Rússia – onde toma o lendário trem da ferrovia Transiberiana –, Mongólia e China. Compre a partir de R$ 37,92.

4. As Viagens gastronômicas mais fantásticas do mundo, por vários autores







Do emblemático gazpacho, na Espanha, ao autêntico tagine, no Marrocos, uma infinidade de sabores viaja pela cultura e culinária dos lugares mais extraordinários do planeta. Esse verdadeiro tour pela gastronomia apresenta os pratos consagrados e surpreendentes e indica os melhores locais para experimentá-los. Descubra as tradições de pequenas vilas e de grandes civilizações, conheça as inusitadas comidas de rua e passeie pelos famosos mercados e festivais culinários de todo o mundo. Compre a partir de R$ 300,00.

5. A volta ao mundo em 80 dias, por Júlio Verne







"A volta ao mundo em 80 dias" é uma das obras mais conhecidas de Júlio Verne e já foi adaptada diversas vezes para o cinema e a TV. Nela conhecemos a história de Phileas Fogg, um rico lorde inglês extremamente metódico. O aristocrata segue uma rotina inalterável e parece ter tudo sempre sob controle. No entanto, durante um jogo de cartas com os amigos, ele faz uma aposta ousada: daria a volta ao mundo em apenas oitenta dias, um prazo considerado impossível em 1872. Compre a partir de R$ 17,90.

