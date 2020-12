8 álbuns que são ‘filhos’ da quarentena

Com tantas perdas provocadas pela pandemia do novo coronavírus, é impossível romantizar a quarentena. No entanto, alguns compositores fizeram do isolamento forçado um motor criativo, produzindo álbuns completos (em alguns casos, mais de um) em pouquíssimo tempo. Confira abaixo seleção nacional e estrangeira dessa discografia ‘pandêmica’.

1 – Adriana Calcanhotto – ‘Só’

A cantora gaúcha teve um início de isolamento social inspirado e foi uma das primeiras artistas a mostrar o produto dessa solitude, no fim de maio. Trancada em casa, mergulhou na composição de nove faixas, a maior parte delas sambas, e produziu o disco completo em apenas 43 dias.

2 – Baco Exu do Blues – ‘Não Tem Bacanal na Quarentena’

‘Bacanal’ seria o terceiro álbum de estúdio do rapper baiano, cuja finalização foi interrompida pela pandemia. Em três dias, inspirado pelo que vivia, descreveu seu isolamento em nove canções, de angústias a amenidades.

3 – Fernanda Takai – ‘Será que Você Vai Acreditar?’

Ao lado do companheiro de banda e de vida, John Ulhoa, a cantora mineira fez bom uso do estúdio caseiro. Gravou músicas próprias e covers como “Love Is a Losing Game”, de Amy Winehouse, e “One Day in Your Life”, famosa na voz de Michael Jackson.

4 – Marcelo D2 – ‘Assim Tocam os Meus Tambores’

O músico carioca transmitiu mais de 150 horas de trabalho em estúdio. Pareciam apenas lives divertidas, mas, na realidade, o público acompanhou ‘ao vivaço’ a produção do disco, lançado em setembro com a participação de Criolo e Juçara Marçal, entre outros.

5 – Nine Inch Nails – ‘Ghosts V: Together’ e ‘Ghosts VI: Locusts’

A ideia inicial era cair na estrada em 2020, mas Trent Reznor e Atticus Ross, que hoje compõem a banda americana, resolveram canalizar seus temores em estúdio. O resultado são dois álbuns instrumentais disponibilizados online, de graça, em março.

6 – Perfume Genius – ‘Set My Heart on Fire Immediately’

Mike Hadreas, o músico por trás do Perfume Genius, é famoso por transformações drásticas a cada álbum. No isolamento, condensou todas as suas facetas e compôs um disco repleto de esperança, embalado por clássicos do teatro musical, como “Don’t Cry for me, Argentina”.

7 – Paul McCartney – ‘McCartney III’

Sir Paul McCartney fechou um ciclo de experimentações solitárias que começou em 1970, com seu primeiro álbum fora dos Beatles. Quarentenado em uma fazenda, compôs e tocou todos os instrumentos do disco, lançado em dezembro.

8 – Taylor Swift – ‘Folklore’ e ‘Evermore’

Assim como o Nine Inch Nails, Taylor não parou em um único álbum, não. Em dezembro, novamente de surpresa, a americana lançou ‘Evermore’, que chamou de sister album (ou disco irmã) de ‘Folklore’, de julho. Amadurecida, ela deixou de lado os temas confessionais e criou personagens para inspirar composições.