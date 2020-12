5 games preferidos dos jogadores disponíveis no e-commerce em 2020

A pandemia do coronavírus impulsionou ainda mais o mercado de games, que tem 2,7 bilhões de usuários em todo o mundo. Com mais tempo livre, e sem opções de lazer, muitos foram jogar videogame. Dados do setor mostram um salto no interesse pelos jogos eletrônicos após o início do isolamento.

No Brasil, 73,4% dos brasileiros dizem jogar jogos eletrônicos, independente da plataforma, um crescimento de 7,1% em relação ao ano passado. Os dados são da 7ª edição da Pesquisa Game Brasil (PGB) que ouviu 5.830 pessoas em 26 Estados e no Distrito Federal em 2020.

Selecionamos os 5 jogos mais vendidos disponíveis no comércio eletrônico brasileiro e no site da Amazon Brasil. Confira:

1. Spider-Man

Spider-Man traz seu lançador de teias favorito em uma história diferente de qualquer outra antes vista. Agora como um super-herói experiente, Peter Parker tem estado ocupado combatendo o crime nas ruas como o Homem-Aranha. E justamente quando ele está disposto a priorizar sua vida como Peter, um novo vilão chega para ameaçar New York. Enfrentando adversidades avassaladoras e enormes riscos, o Homem-Aranha terá de mostrar sua força e ser superior. Compre a partir de R$ 119,00.

2. Days Gone

Days gone é um jogo de ação e aventura em mundo aberto que se passa em um ambiente adverso dois anos após uma pandemia mundial devastadora. Jogue com Deacon St. John, um andarilho e caçador de recompensas que segue um caminho tortuoso, lutando para sobreviver ao mesmo tempo em que busca uma razão para viver. Um mundo aberto inóspito, Days Cone proporciona uma experiência em mundo aberto incrivelmente realista e detalhada. Compre a partir de R$ 69,89.

3. The Last of Us Part II



Cinco anos depois da jornada perigosa pelos Estados Unidos pós-pandêmicos, Ellie e Joel se estabelecem em Jackson, Wyoming. A vida em uma próspera comunidade de sobreviventes lhes trouxe paz e estabilidade, apesar da ameaça constante dos infectados e de outros sobreviventes mais desesperados. Quando um evento violento interrompe essa paz, Ellie embarca em uma jornada implacável para fazer justiça e encontrar uma solução. Compre a partir de R$ 178,89.

4. Uncharted 4

Todo Tesouro Tem Seu Preço Muitos anos após sua última aventura, o caçador de recompensas aposentado, Nathan Drake, é forçado a voltar ao mundo dos ladrões. Agora com sua vida pessoal em jogo, Drake embarca numa jornada ao redor do mundo em busca da conspiração histórica por trás de um famoso tesouro de piratas. Sua maior aventura vai testar seus limites físicos, sua determinação e, por fim, o que ele está disposto a sacrificar para poder salvar as pessoas que ama. Compre a partir de R$ 39,00.

5. Ghost of Tsushima



No final do século 13, o império mongol destruiu nações inteiras em sua campanha para conquistar o oriente. A ilha de Tsushima é tudo o que resta entre o Japão e uma enorme invasão mongol liderada por um general ardiloso e implacável, Khotun Khan. Em meio à ilha devastada pela primeira onda de ataques mongóis está Jin Sakai, um guerreiro samurai, um dos últimos sobreviventes de seu clã. Compre a partir de R$ 179,00.

*Seja um assinante Amazon Prime: você terá frete grátis ilimitado e ainda poderá usufruir do canal de entretenimento que disponibiliza filmes, séries, músicas e muito mais por apenas R$ 9,90 ao mês. Faça o teste gratuitamente por 30 dias.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

O Metro World News pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página. Os preços informados e a quantidade disponível condizem com os do momento da publicação deste post.