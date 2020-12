Vikings: Criador da série revela real motivo de encerrar produção na 6ª temporada; saiba mais

Se dependesse dos fãs, Vikings teria diversas outras temporadas, porém como se sabe, até o momento, o martelo foi batido e a segunda parte da 6ª season será a última.

Mas qual o real motivo desta decisão ter sido tomada: seria a audiência ou algo relacionado?

Sobre esta pergunta, a resposta é não. Segundo o criador da série, Michael Hirst, em entrevista ao GameSpot, a produção chegou a um desfecho natural, por isso foi decidido por seu encerramento: “Eu sabia, em um sentido global, para onde estava indo. E foi muito satisfatório, de certa forma, quando chegamos ao que eu sabia que seria a última temporada. Eu também senti que tinha falado tudo o que eu queria dizer sobre os Vikings, sabe?”.

Hirst acrescentou ainda como foi todo o processo de construção de Vikings nestes últimos anos: “Eu comecei e fiquei fascinado por sua cultura e crenças e queria derrubar todos esses preconceitos e clichês sobre eles. E então me apaixonei por esses personagens principais. Por muitas vezes, meus dias e noites durante sete anos foram preenchidos com Vikings. Sabe, eu escreveria até a meia-noite, viajava para a Irlanda todas as semanas. Já era hora de concluir a saga”.

Agora que você já sabe o real motivo da série chegar ao fim, basta somente aguardar a estreia da última parte da 6ª temporada, que acontecerá na próxima sexta-feira (31), na Netflix.