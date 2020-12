‘Poderia ser o fim’: Produtora da série dá detalhes sobre futuro de Grey’s Anatomy; saiba mais

Chegamos à última temporada de Grey’s Anatomy? Esta é a pergunta que a maioria dos fanáticos vem se fazendo.

Após 17 temporadas (a 17ª está em andamento e em um hiato até março de 2021), e quase nenhum personagem do elenco original, os fãs da série médica acreditam que a história de Meredith Grey (Ellen Pompeo), que dá nome à produção, talvez esteja chegando ao seu momento final.

Mas isso pode mesmo acontecer?

Sobre esta pergunta, segundo o site Vader e uma entrevista da showrunner, Krista Vernoff, pode ser que sim e que não. A produtora de Grey’s Anatomy afirmou que tem um plano para o fim desta temporada, mas que também poderia ser aproveitado para o fim da série.

Em conversa com a Variety, Vernoff disse: “Eu planejei uma temporada fenomenal e o que pode ser um final de season ou da série. Você sempre tem que planejar as duas situações. Temos um plano de como a temporada vai terminar e me sinto bem com isso”, finalizou.

De toda forma, para tranquilizar os fanáticos pela produção da ABC, Krista esclareceu que muitas das vezes há um planejamento, porém ele é alterado de acordo com o desenvolvimento da temporada. “Mas direi que, a esta altura de qualquer temporada, normalmente temos um plano para onde a temporada vai terminar e nem sempre termina onde pensamos. Então, nunca se sabe”, comentou.

E você, acredita que esta será de fato a última temporada de Grey’s Anatomy?

