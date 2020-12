O Mundo Sombrio de Sabrina: 4ª temporada estreia esta semana na Netflix; saiba tudo que acontecerá

Está sem programa para o dia 31 de dezembro? Então uma estreia Netflix pode ser uma excelente alternativa para aproveitar a virada do ano.

Para quem está curioso, esta semana será lançada a 4ª e última temporada de “O Mundo Sombrio de Sabrina”.

E o que será que vem por aí? Segundo revelado pelo streaming no trailer divulgado no YouTube essa será uma temporada com uma grande “batalha infernal”.

Lutando contra as forças do mal, na última season, Sabrina terá que travar um grande embate contra sua sósia para que as forças do mal não vençam.

Magia, visita ao inferno e muito trabalho em equipe é o que você pode esperar na 4ª temporada de “O Mundo Sombrio de Sabrina”.

Todas as outras temporadas estão disponíveis no catálogo Netflix.

Quer saber mais? Assista abaixo ao trailer oficial divulgado no YouTube.