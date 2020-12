‘Mulher-Maravilha 3’ é confirmado por estúdio

Diana Prince está de volta, e, ao que tudo indica, pela terceira e última vez. A Warner Bros confirmou ontem mais uma sequência para “Mulher-Maravilha”.

Em comunicado divulgado à imprensa, o presidente dos estúdios, Toby Emmerich, afirmou que o filme, novamente protagonizado por Gal Gadot e dirigido por Patty Jenkins, vai encerrar a franquia, que adapta uma das histórias mais populares da DC Comics.

“Enquanto fãs ao redor do mundo continuam abraçando Diana Prince e ajudando a forte estreia de ‘Mulher-Maravilha 1984’, estamos contentes de poder continuar esta história com nossas Mulheres-Maravilha da vida real – Gal e Patty – que retornarão para concluir nossa há muito planejada trilogia cinematográfica”, diz o anúncio.

O segundo filme da série, lançado neste mês em todo o mundo após meses de adiamento por conta da pandemia do novo coronavírus, arrecadou quase US$ 17 milhões apenas no primeiro fim de semana em exibição nos Estados Unidos.