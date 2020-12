5 tevês smart que estão entre as mais vendidas do e-commerce em 2020

Como todo aparelho eletrônico, as TV, mesmo smart, tem prazo de validade e precisa ser trocado. Alguns indícios mostram quando o televisor apresenta sintomas de “velhice”: quando a TV esquenta demais, quando a qualidade da imagem ou do som fica ruim, falta de conectividade e funções. Por fim, se o preço do conserto também superar mais de 50% do valor de um novo aparelho.

Selecionamos os 5 modelos de tevês smart mais vendidas do comércio eletrônico, com tamanhos entre 32 e 55 polegadas, e do site da Amazon Brasil durante o ano de 2020. Confira:

1. Smart TV LED 32″ Full HD AOC ROKU



A AOC Roku TV disponibiliza muitos filmes, seriados e programas em uma interface simples e intuitiva. São milhares de canais de streaming para você garantir a sessão pipoca com a família! É só sentar no sofá e curtir músicas, séries, jogos de futebol e milhares de opções de canais gratuitos e pagos. Compre a partir de R$1.079,99 à vista no cartão de crédito ou boleto (6% off).

2. Smart TV LED 43″ Full HD AOC ROKU



Toda programação exibida com imagens perfeitas graças a resolução HD que oferece uma experiência visual inesquecível. Além disso, conta com o aplicativo gratuito Roku Mobile onde é possível controlar a TV através do seu Smartphone, nele você pode pesquisar no teclado virtual, desfrutar de audição privada, transmitir músicas e fotos. Compre a partir de R$ 1.440,00 à vista no cartão de crédito ou boleto (8% off).

3. Smart TV LED 32″ Philco



Receptor de sinal de TV digital já integrado, resolução HD 1366 x 768 (pixels), USB: reproduz filmes, músicas e fotos, equalizador de som permite melhorar a qualidade de áudio do seu televisor através de configurações pré-ajustadas ou manualmente, Função futebol altera imagem e áudio, com melhoria no contraste e voz para transmissões de jogo. Equalizador de Imagem Permite ajustar a cor do seu televisor. Compre a partir de R$ 899,99 à vista no cartão de crédito ou boleto (10% off).

4. Smart TV LED 32″ Philips



Internet, redes sociais, filmes e séries quando você quiser. Botão Netflix no controle da sua TV, um universo de entretenimento nas suas mãos. Um único cabo para transmitir os dados de seu dispositivo, garantindo a alta qualidade. Compre a partir de R$ 1.199,00.

5. Smart TV 55″ 4K Samsung Crystal UHD



Esse modelo de Smart TV da Samsung traz resolução 4K, que oferece uma experiência única com imagens mais realistas para você não perder nenhum detalhe, além de frequência 60Hz e tecnologia Crystal UHD. Com o HDR 10+ ela oferece cores mais apuradas e vivas e design superior com cabos escondidos e a tela mais fina. Compre a partir de R$ 2.699,98 à vista no cartão de crédito ou boleto (9% off).

