Grey’s Anatomy: Quem é o personagem que tem retorno confirmado para o universo Disney?

Um ator de Grey’s Anatomy que já fez parte do universo Disney tem retorno confirmado em mais uma produção. Você imagina quem?

Para quem está curioso, estamos falando de Patrick Dempsey, que estrelou o personagem Robert Philip, no filme Desencantada.

Segundo informações do site The Insider, Dempsey está confirmada para a versão 2 da produção Disney que conta a história de Giselle (Amy Adams), uma princesa que sai do mundo da ficção e vai parar no meio da cidade de New York, tendo que se adaptar a esta nova realidade.

Recentemente, Patrick fez novas aparições na trama de Grey’s Anatomy, porém como não deve se tratar de um papel fixo, já que o personagem Derek Shepherd está morto, isso não o impediu de seguir com o universo Disney.

Sobre a versão 2 de Desencantada, ainda não há nenhum detalhe em relação qual a história que será abordada e nem uma previsão de lançamento.

E você, sabia que Dempsey participou deste filme?

