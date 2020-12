10 livros de ficção científica que inspiraram filmes de sucesso

A simples menção de títulos como "O planeta dos macacos", "Blade Runner", "2001: Uma Odisseia no Espaço" ou "Jurassic Park" remete aos filmes que fizeram tanto sucesso junto ao público em todo o mundo. Entretanto, antes de ganharem sua versão cinematográfica, todos eles apareceram nas páginas de livros não menos famosos. Em muitos casos, inclusive, as histórias são diferentes das contadas nos filmes e tem um universo mais rico e fascinante do que foi possível alcançar nas telas.

Selecionamos 10 livros que deram origem a esses blockbusters e que valem uma leitura atenta. Confira:

1. 2001: Uma Odisseia no Espaço, por Arthur C. Clarke

O livro foi escrito por Arthur C. Clarke em conjunto com Stanley Kubrick durante a produção do longa cinematográfico e publicado após o filme. O filme foi lançado um ano antes do homem chegar à lua, o que fez com que as teorias de que o homem pisar na lua eram meramente efeitos de Hollywood, ganhassem mais força. Compre a partir de R$ 31,99.

2. O Planeta dos Macacos, por Pierre Boulle

Publicado pela primeira vez em 1963, o livro inspirou uma das franquias mais bem-sucedidas da história do cinema. Com milhões de exemplares vendidos ao redor do mundo, O planeta dos macacos é um dos maiores clássicos da ficção científica, imprescindível aos fãs de cultura pop. Uma tripulação de cientistas desbrava o espaço e descobre uma terrível verdade: no mundo em que pousaram, os seres humanos não passam de bestas selvagens a serviço da espécie dominante: os macacos. A categoria de Melhor Maquiagem não existia no Oscar em 1969, quando o filme foi lançado, sendo assim o maquiador John Chambers ganhou uma estatueta honorária por seu trabalho no filme original. Compre a partir de R$ 42,90.

3. Blade Runner: Androides sonham com ovelhas elétricas?, por Philip K. Dick

Inspiração para um dos maiores clássicos do cinema, dirigido por Ridley Scott, este romance é de autoria do prolífico e revolucionário Philip K. Dick, um dos maiores expoentes da contracultura na ficção científica durante as décadas de 60 e 70. Em Androides sonham com ovelhas elétricas?, título original deste livro, Philip K. Dick cria uma atmosfera sombria e perturbadora para contar uma história impressionante, e abordar questões filosóficas profundas sobre a natureza da vida, da religião, da tecnologia e da própria condição humana. Compre a partir de R$ 38,42.

4. A guerra dos mundos, por H.G. Wells

A Guerra dos Mundos aterrorizou e divertiu muitas gerações de leitores. Esta edição especial contém as ilustrações originais criadas em 1906 por Henrique Alvim Corrêa, brasileiro radicado na Bélgica. Conta também com uma introdução de Brian Aldiss, membro da H. G. Wells Society, e uma entrevista com H. G. Wells e o famoso cineasta Orson Welles – responsável pelo sucesso radiofônico de A guerra dos mundos em 1938 -, que fazem desta a edição definitiva para fãs de Wells. Compre a partir de R$ 37,99.

5. Jurassic Park, por Michael Crichton

O livro inspirou o filme homônimo de 1993, dirigido por Steven Spielberg, uma das maiores bilheterias do cinema de todos os tempos e vencedor de três Oscars: melhor áudio, melhor edição de áudio e melhores efeitos especiais. Para desenvolver o livro, Michael Crichton se baseou em diversas pesquisas científicas. A ideia de que amostras de DNA antigo poderiam ser extraídas de insetos fossilizados em âmbar é fruto da pesquisa de George Poinar e sua esposa. Compre a partir de R$ 47,96.

6. Jogos vorazes, por Suzanne Collins

Na abertura dos Jogos Vorazes, a organização não recolhe os corpos dos combatentes caídos e dá tiros de canhão até o final. Cada tiro, um morto. Onze tiros no primeiro dia. Treze jovens restaram, entre eles, Katniss. Para quem os tiros de canhão serão no dia seguinte?… Após o fim da América do Norte, uma nova nação chamada Panem surge. Formada por doze distritos, é comandada com mão de ferro pela Capital. A autora Suzanne Collins afirmou em entrevista à época que a ideia do livro veio quando zapeava na tv passou por um reality show e ao trocar de canal havia a transmissão das imagens de uma guerra real. A trilogia Jogos Vorazes foi adaptada para o cinema e estrelada por Jennifer Lawrence. Compre a partir de R$ 29,90.

7. Valerian Integral Volume 1, por Pierre Christin e Jean-Claude-Mézières

Fruto da imaginação transbordante de Pierre Christin e Jean-Claude Mézières, os personagens de Valerian e Laureline surgiram pela primeira vez nas páginas de PILOTE, em 1967. Por sua inventividade e audácia, a série rapidamente se tornou referência absoluta para os leitores de histórias em quadrinhos de ficção científica. Ganhou sua primeira versão cinematográfica em em 2017. Compre a partir de R$ 28,50.

8. O guia do mochileiro das galáxias, por Douglas Adams

Poucos livros são tão influentes na história da cultura pop mundial. Considerado um dos maiores clássicos da literatura de ficção científica, O guia do mochileiro das galáxias vem encantando gerações de leitores ao redor do mundo com seu humor afiado. Este é o primeiro título da famosa série escrita por Douglas Adams, que conta as aventuras espaciais do inglês Arthur Dent e de seu amigo Ford Prefect. O filme foi lançado em 2005. Compre a partir de R$ 19,70.

9. Duna, por Frank Herbert

Uma estonteante mistura de aventura e misticismo, ecologia e política, este romance ganhador dos prêmios Hugo e Nebula deu início a uma das mais épicas histórias de toda a ficção científica. Duna é um triunfo da imaginação, que influenciará a literatura para sempre. Esta edição inédita, com introdução de Neil Gaiman, apresenta ao leitor o universo fantástico criado por Herbert e que foi adaptado ao cinema por Denis Villeneuve, diretor de A chegada e de Blade Runner 2, com estreia marcada para 2021. Compre a partir de R$ 55,89.

10. 1984, por George Orwell

Publicada originalmente em 1949, a distopia futurista 1984 é um dos romances mais influentes do século XX, um inquestionável clássico moderno. Lançada poucos meses antes da morte do autor, é uma obra magistral que ainda se impõe como uma poderosa reflexão ficcional sobre a essência nefasta de qualquer forma de poder totalitário. No ano de 1984, estreou o filme homônimo estrelado por John Hurt e ‎Richard Burton‎. Compre a partir de R$ 25,90.

