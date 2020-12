10 livros infanto-juvenis muito elogiados e procurados em 2020

As crianças começam a crescer e os antigos livros infantis já não satisfaz sua curiosidade. Em breve, estarão lendo grandes clássicos de Cervantes, Machado de Assis, José Saramago e dezenas de outros. Mas até lá, é preciso incentivar sua curiosidade e gosto pela leitura com histórias que vão crescendo em temas e complexidade aos poucos.

Selecionamos 10 títulos que tiveram grande procura nos sites de buscas e comércio eletrônico brasileiro, principalmente no site da Amazon Brasil, e que também foram elogiados pela crítica literária voltados especialmente para as crianças e adolescentes que já passaram da fase de ler contos infantis. Confira:

1. O Pequeno Príncipe Preto, por Rodrigo França



Rodrigo França traz essa delicada história no formato de conto, presenteando o jovem leitor com uma narrativa que fala da importância de valorizarmos quem somos e de onde viemos – além de nos mostrar a força de termos laços de carinho e afeto. Afinal, como diz o Pequeno Príncipe Preto, juntos e juntas todos ganhamos. Compre a partir de R$ 30,72.

2. Confissões de um garoto tímido, nerd e (ligeiramente) apaixonado, por Thalita Rebouças



Davi está no segundo ano do ensino médio e finalmente tomou coragem para iniciar o curso de astrologia que sempre quis fazer, mas nunca teve coragem de admitir, por medo de sofrer preconceitos. Entre signos e mapas astrais, conhece Milena, uma menina incrível, que o deixa encantado com seu jeito apaixonante. Compre a partir de R$ 18,00.

3. Como treinar o seu dragão, por Cressida Cowell



Soluço Spantosicus Strondus III foi um extraordinário herói viking. Chefe guerreiro, mestre no combate com espadas, era conhecido por todo o território viking como "O encantador de dragões", devido ao poder que exercia sobre as terríveis feras. Mas nem sempre foi assim… Compre a partir de R$ 15,00.

4. Somos Todos Extraordinários, por R.J. Palácio



Resgatando elementos da história original e inserindo os personagens em um mundo ilustrado que representa a imaginação do menino, Somos todos extraordinários vai deliciar todos os que já se emocionaram e os que ainda vão se emocionar com essa incrível história de superação, amizade e, acima de tudo, amor. Compre a partir de R$ 19,90.

5. Distraído, por Eduardo Ferrari



O pequeno Bernardo, o mesmo das aventuras do livro “Elétrico”, retorna na continuação "Distraído", de Eduardo Ferrari. Ele ainda se veste de suas fantasias, principalmente de seus heróis imaginários, e vive histórias engraçadas e desafiadoras. Muitas crianças com TDAH se vestem assim porque são no dia a dia seus próprios heróis enfrentando desafios que outras crianças, consideradas bem comportadas pelas pessoas, não têm que enfrentar. Compre a partir de R$ 34,90.

6. Harry Potter e a Pedra Filosofal, por J.K. Rowling



Harry Potter é um garoto cujos pais, feiticeiros, foram assassinados por um poderosíssimo bruxo quando ele ainda era um bebê. Até os 10 anos, Harry foi uma espécie de gata borralheira: maltratado pelos tios, herdava roupas velhas do primo gorducho, tinha óculos remendados e era tratado como um estorvo. No dia de seu aniversário de 11 anos, descobre sua verdadeira história e seu destino: ser um aprendiz de feiticeiro até o dia em que terá que enfrentar a pior força do mal, o homem que assassinou seus pais. Compre a partir de R$ 26,99.

7. Diário de um banana 1, por Jeff Kinney



Greg Heffley vive no inferno. Ou seja: no sexto ano do ensino fundamental. Franzino. Greg divide os corredores de sua escola com um bando de adolescentes que já se barbeiam. Para fugir destes “malvados” e conseguir um pouco de popularidade. Este é o livro que deu origem à série que já tem 14 livros. Compre a partir de R$ 25,90.

8. O Meu Pé de Laranja Lima, por José Mauro de Vasconcelos



Zezé tem 6 anos. Sua família é pobre e, com o pai desempregado, vive um momento bastante difícil. Em casa, tem aqueles que o adoram, mas tem também os que não entendem seu jeito livre de ser, e o maltratam, tornando sua vida quase insuportável. Compre a partir de R$ 26,90.

9. Contos para garotos que sonham em mudar o mundo: 50 histórias inspiradoras de super-heróis de carne e osso, por G.L. Marvel



O que Albert Einstein, Beethoven, Ayrton Senna, Leonardo da Vinci e Martin Luther King tinham em comum? Todos eram jovens que não sabiam o que o futuro lhes reservava – assim como é para muitos de nós. Mas esses jovens cresceram e se tornaram verdadeiros modelos, inspirando crianças do mundo todo. Compre a partir de R$ 36,10.

10. O menino do dedo verde, por Maurice Druon



Um clássico da literatura para crianças e jovens em todo o mundo. Era uma vez Tistu…Um menino diferente de todo mundo. Com uma vidinha inteiramente sua, o pequeno de olhos azuis e cabelos loiros, deixava impressões digitais que suscitaram o reverdecimento e a alegria. As proezas de seu dedo verde eram originais e um segredo entre ele e o velho jardineiro, Bigode, para quem seu polegar era invisível e seu talento, oculto, um dom do céu. Compre a partir de R$ 29,89.

