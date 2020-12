10 livros infantis mais vendidos no e-commerce brasileiro em 2020

A lista de livros infantis mais vendidos em 2020 no comércio eletrônico brasileiro e no site da Amazon Brasil mostram que as crianças e seus pais e tutores estão cada vez mais preocupados com a expressão dos sentimentos, da igualdade racial e a busca do conhecimento. Selecionamos os 10 mais requisitados – será que você já leu? Confira:

1. O livro dos sentimentos, por Todd Parr







Raiva, medo, ansiedade, alegria… sentimentos tão contraditórios e confusos para as crianças. Às vezes não dá vontade de inventar alguma coisa diferente, como… beijar um leão-marinho? Todd Parr fala sobre os sentimentos e como devemos compartilhar todos eles com quem a gente ama. Compre a partir de R$ 27,90.

2. Quem soltou o pum?, por Blandina Franco (autor) e José Carlos Lollo (ilustrador)







A história é simples, mas a sacada é das boas: imagine um cachorrinho de estimação que se chama Pum! Daí dá para tirar diversos trocadilhos, criando frases e situações realmente hilárias. É um tal de não conseguir segurar o Pum, que é barulhento e atrapalha os adultos, que dizem que o Pum molhado, em dia de chuva, fica mais fedido ainda, o que faz o menino passar muita vergonha. Pobre Pum. Compre a partir de R$ 23,99.

3. A parte que falta, por Shel Silverstein







O protagonista desta história é um ser circular que visivelmente não está completo: falta-lhe uma parte. E ele acredita que existe pelo mundo uma forma que vai completá-lo perfeitamente e que, quando estiver completo, vai se sentir feliz de vez. Compre a partir de R$ 26,70.

4. O Monstro que adorava ler, por Lili Chartrand







À beira de uma floresta encantada, um monstro assustador encontra um estranho objeto, que ele cheira e lambe. – Não tem gosto de nada. Com raiva, joga-o no chão. No entanto, esse objeto admirável vai mudar completamente sua vida e seu humor. Compre a partir de R$ 35,99.

5. Malala, a menina que queria ir para a escola, por Adriana Carranca (autor) e Bruna Assis Brasil (ilustrador)







Malala Yousafzai quase perdeu a vida por querer ir para a escola. Ela nasceu no vale do Swat, no Paquistão, uma região de extraordinária beleza, cobiçada no passado por conquistadores como Gengis Khan e Alexandre, o Grande, e protegida pelos bravos guerreiros pashtuns – os povos das montanhas. Compre a partir de R$ 20,00.

6. O que tem dentro da sua fralda?, por Guido van Genechten (autor e ilustrador)







Ratinho é muito curioso. Ele gosta de descobrir como tudo é por dentro. Nada escapa de Ratinho, nem mesmo as fraldas de seus amigos. Coelho, Cabrita, Cachorrinho, Bezerro, Potrinho e Porquinho, todos mostram suas fraldas. Então, claro, eles também querem ver a fralda de Ratinho. Uma grande surpresa os espera. Compre a partir de R$ 37,50.

7. Como eu cheguei aqui?, por Philip Bunting (autor e ilustrador)







Como eu cheguei aqui? Para responder a essa pergunta, o livro traça a sua história desde o Big Bang (teoria que explica a origem do universo) até o seu nascimento. A tarefa não é fácil, mas, com muita graça e simplicidade, nosso autor começa a apresentar a formação das estrelas, do sistema solar, do planeta Terra, dos primeiros seres vivos até chegar a você. Compre a partir de R$ 27,65.

8. Amoras, por Emicida (autor) e Aldo Fabrini (ilustrador)







Na música “Amoras”, Emicida canta: “Que a doçura das frutinhas sabor acalanto/ Fez a criança sozinha alcançar a conclusão/ Papai que bom, porque eu sou pretinha também”. E é a partir desse rap que um dos artistas brasileiros mais influentes da atualidade cria seu primeiro livro infantil e mostra, através de seu texto e das ilustrações de Aldo Fabrini, a importância de nos reconhecermos no mundo e nos orgulharmos de quem somos — desde criança e para sempre. Compre a partir de R$ 17,96.

9. Sulwe, por Lupita Nyong’o







Ela é mais escura que todos de sua família. Ela é mais escura que todos de sua escola.A Sulwe só queria ser bonita e cheia de luz como sua mãe e sua irmã. Quando ela menos esperava, uma jornada mágica no céu da noite abriu seus olhos e fez com que tudo mudasse. Compre a partir de R$ 40,72.

10. Amor de cabelo, por Matthew A. Cherry (autor) e Vashti Harrison (autor e ilustrador)







O livro foi inspirado no filme vencedor do Oscar de melhor curta-metragem de animação. O cabelo de Zuri é mágico. Ele pode ser trançado e enrolado para combinar perfeitamente com uma tiara de princesa ou uma capa de super-heroína. Compre a partir de R$ 49,90.

