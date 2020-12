10 itens inspirados nos temas mais discutidos pelos internautas em 2020

As plataformas Google, Facebook, Twitter, YouTube e Spotify divulgaram seus balanços sobre os temas mais comentados durante 2020. Pandemia, George Floyd, coronavírus, eleições, Chadwick Boseman, Kobe Bryant, Cultura Maker e The Weeknd estão entre os mais citados. A seguir, detalhamos um pouco mais a retrospectiva por plataforma e indicamos um item que tem tudo a ver com que os internautas pesquisaram, ouviram ou assistiram em 2020. Confira:

No buscador Google, o “coronavírus” se destacou como a palavra-chave que mais recebeu buscas em 2020. A expressão “auxílio emergencial" segue em segundo lugar como termo mais pesquisado pelos brasileiros. Em terceiro, o relatório do Google destaca “Eleições 2020” como o terceiro termo mais buscado pelos brasileiros, seguido por “Eleições EUA”.

Segundo o Facebook, os termos “Cultura Maker”, “Indústria” e “Protótipo” estão entre os termos mais buscados e discutidos na plataforma pelos brasileiros. Ferramentas como impressoras 3D, protótipos eletrônicos e cortes a laser também atraíram os internautas.

No microblog Twitter, um tweet com 7,6 milhões de curtidas, publicado sobre a morte de Chadwick Boseman, conhecido pela sua atuação no filme Pantera Negra, foi o mais curtido na plataforma. O ator morreu de câncer em 28 de agosto. Também a morte do jogador de basquetebol Kobe Bryant colocou uma publicação de luto feita pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, em segundo lugar com 4 milhões de curtidas. O terceiro foi a vice-presidente eleita dos Estados Unidos Kamala Harris num vídeo onde liga para seu companheiro de chapa, Joe Biden, para comemorar a vitória no pleito com 3,3 milhões de curtidas.

No streaming de música Spotify, a música sertaneja dominou a lista das mais ouvidas no Brasil em 2020. Encabeçada pelo hit “Liberdade Provisória”, da dupla de Henrique e Juliano, em segundo lugar com “A Gente Fez Amor”, de Gusttavo Lima e em terceiro com “Graveto”, de Marília Mendonça. Já o ranking global é liderado pelo canadense The Weeknd, com “Blinding Lights”.

No YouTube, os vídeos mais vistos foram de treinos de ginástica para se fazer sem nenhum equipamento, vídeos de receitas fáceis para cozinhar em casa e campeonatos esportivos foram os conteúdos mais assistidos no YouTube em 2020. Mas não foi a música ou os games que conquistaram a primeira posição na lista de vídeos mais assistidos na plataforma: foi o esporte. Sem contar os videoclipes, trailers e vídeos infantis, a final da Taça Rio disputada por Fluminense e Flamengo se tornou o vídeo mais assistido no Brasil na plataforma.

