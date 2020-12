Série de fotógrafo presenteia heróis da ficção com monumentos em Paris

Muitas pessoas ao redor do mundo se identificam com os super-heróis da cultura pop, que se transformaram em ícones. Mas o criativo fotógrafo francês Benoit Lapray resolveu desenvolver essa ideia e apresentar alguns desses personagens como estátuas para enfeitar as ruas de Paris. O Metro conversou com o artista para aprender mais sobre seu trabalho.

Você é um fã de super-heróis e personagens da cultura pop?

Sim. Eu me tornei, ao longo dos anos, um grande fã de personagens da cultura pop. Eles me permitem transmitir mensagens fortes. O universo da ficção científica me transporta para um mundo cheio de personagens e criaturas estranhas. Quando você pensa sobre isso, é incrível o que pode sair da cabeça de alguém.

Como você teve a ideia de criar monumentos?

Foi uma continuação dos meus trabalhos anteriores. Essa série é uma verdadeira homenagem a cultura pop, aos heróis da ficção e seus criadores, que estiveram na nossa imaginação por décadas. Mas não há uma mensagem neste trabalho. É só uma maneira de colocar personagens icônicos, que deixaram uma marca em mim, em um pedestal. Eles agora são parte do patrimônio cultural mundial.











Conte mais sobre a homenagem aos criadores.

Bem, eu realmente vejo cada um dos visuais dessa série como uma homenagem a ambos, o personagem representado e seu criador. Eu estou colocando em um pedestal todos esses personagens que nos marcaram, mas não esqueço quem os criou e quem sabia como conceber essas lendas da cultura pop. Por exemplo, quando eu postei a foto da estátua do Batman na frente do Sena em Paris, eu não esqueci de mencionar o cartunista Bob Kane e o roteirista Bill Finger. Da mesma forma, mencionei Gary K. Wolf quando compartilhei a imagem de um famoso casal de Jessica e Roger Rabbit. Esses personagens não são absolutamente nada sem seus criadores e eu queria homenageá-los também.

Como você criou as imagens?

O processo é bem longo. A exploração e definição do local são os primeiros passos. Então eu procuro por personagens que se adequam melhor ao cenário. É uma etapa muito longa e não muito divertida, mas essencial para o resto. Depois disso, tem a parte da filmagem. Você tem que conseguir chegar no dia certo, quando a luz está boa e não há elementos de distração. Feitas as imagens, o trabalho ainda está longe de terminar porque eu tenho que “escanear” cada uma das estátuas. Eu passo as imagens para os meus colaboradores de 3D, que tomam conta de modelar cada personagem para então modificar a textura deles e transformá-los em monumentos.

O que o futuro reserva para o seu projeto?

Esse projeto está longe de terminar. O conceito é muito forte e merece ser bem desenvolvido. Além disso, há muitos outros personagens que eu gostaria de fazer, então eu ainda tenho trabalho para alguns anos. Talvez eu estenda esse projeto para outras cidades ao redor do mundo. De qualquer forma, eu tenho muitas ideias para o futuro e espero encontrar tempo suficiente para transformá-las em imagens.