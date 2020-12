Oito filmes para curtir o espírito natalino do sofá de casa

Quem resiste a um filme de Natal? Os roteiros podem não surpreender muito, variando entre romances açucarados, histórias de superação ou aventuras de última hora em busca de presentes e para encontrar a família. Mas cumprem a função de diversão descompromissada em tempos de muita comilança e, em 2020, ceias à distância. Confira nossas sugestões!

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

‘Jingle Jangle: Uma Invenção de Natal’

Um musical sobre brincadeiras, amor e família.Retrata a história de um fabricante de brinquedos que recupera a alegria com a ajuda de sua neta, uma menina muito curiosa. Na Netflix.

‘Crônicas de Natal: Parte 2’

A sequência mostra Kate, que salvou o Natal anteriormente, fugindo de casa, já que a família decide passar a data em Cancún, no México, e ela está mais a fim de fazer bonecos na neve. Dessa vez, ela vai parar no Polo Norte e descobre que um duende planeja cancelar o feriado. Na Netflix.

‘O Grinch’

O filme, baseado no clássico do Dr. Seuss, conta a história da criatura verde que odeia a temporada natalina e decide acabar com o feriado, roubando presentes e enfeites com a ajuda do seu cachorrinho. No caminho, cruza com a pequena Cindy Lou Who, que, por sua vez, questiona os impulsos consumistas nessa época. Na Amazon Prime Video.

‘A Lenda da Befana’

Uma professora de ensino infantil guarda um segredo: é uma bruxa que entrega presentes às crianças em todos os Natais. Ela é sequestrada às vésperas do feriado e seis de seus alunos decidem sair em seu socorro. No HBO Go.

‘Um Conto do Destino’

Baseado no livro “Winter’s Tale”, de Mark Helprin, o filme é uma história de amor que começa quando o ladrão irlandês Peter Lake decide roubar uma mansão, que julgava abandonada, e encontra uma mulher lá dentro. No HBO Go.

‘Fada Madrinha’

Eleanor é uma fada madrinha em formação que decide demonstrar ao mundo que sua profissão é importante em um momento em que o ofício está prestes a ser extinto. Ela escolhe então o desejo não atendido de uma garotinha e descobre que, na verdade, está alguns anos atrasada. No Disney+.

‘High School Musical: O Musical: Especial de Festas’

O programa é ambientado em uma escola de ensino médio que prepara um espetáculo em homenagem ao “High School Musical” original, entre 2006 e 2008, que foi protagonizado por Zac Efron e Vanessa Hudgens. Nesse especial, muitas músicas de Natal, Ano Novo e Hanukkah. No Disney+.

‘Noelle’

O Papai Noel resolve se aposentar e a tarefa de entregar os presentes às crianças fica a cargo de sua filha, Noelle Krigle, depois que Nick, seu irmão que deveria herdar a função, fica inseguro com essa responsabilidade. No Disney+.