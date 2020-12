Em novo DVD, Fernanda Abreu prova que show não pode parar

Faltavam cerca de duas horas para o show. O público, de todo Brasil, estava lá fora, esperando. Tudo montado, as equipes de som e vídeo a postos. Chegou um decreto: não podia haver apresentação com plateia lá, naquele dia. Era 13 de março, uma sexta-feira, no Imperator, Rio de Janeiro.

“Nesse momento, contou muito os meus 38 anos de palco, desde a época da Blitz. Segurei essa onda, falei para a banda, ‘a gente vai fazer o melhor show que a gente puder fazer nessa turnê’. E foi o que a gente fez”, lembra Fernanda Abreu.

A apresentação era o desemboque de três anos e meio promovendo “Amor Geral”, que marcou a quebra de um hiato de mais de uma década sem lançar um novo disco e longe dos palcos. A artista, que chega aos 30 anos de carreira, queria de um registro do momento.

É este show que Fernanda apresenta no novo DVD e CD “Amor Geral (A)live”, em alusão ao formato que inaugurou quase sem querer, sem público. No repertório, estão músicas do álbum, de 2016, além de sucessos da mãe do pop dançante no Brasil. Tudo é embalado por seus dançarinos, com direito a muito passinho de funk.

Se ela imaginava que tudo seria diferente dali por diante? “Nunca. Tanto que você vê a gente se abraçando, beijando. Estava no ‘iniciozinho’, a gente não sabia direito quais eram os protocolos. Ninguém foi de máscara, não tinha essa coisa de ficar separado, lavar as mãos. Foi no primeiro dia.”

30 anos e contando

Fernanda credita sua atitude à experiência na estrada. A maior parte dela, três décadas, sozinha. Hoje, ela não se considera acomodada, conta que está sempre tocando novos projetos.

“Cheguei numa situação sólida, de uma artista nacional. Consegui conquistar esse lugar, que é importante, de assinatura. Mas ainda tem um caminho longo pela frente. Eu quero fazer um disco de samba, uma coisa que sempre esteve na minha vida”, revela.

Em setembro, ela lançou “Slow Dance”, coletânea com 16 baladas românticas suas. Ainda em comemoração, para o ano que vem planeja um disco com remixes, uma homenagem à cena dançante. Também está na fila de espera um álbum feminista, adiado pela pandemia, somente com mulheres como Céu, Letrux, Jade Baraldo e Anitta.