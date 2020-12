Maha Mamo fala ao Metro sobre os 30 anos vivendo como apátrida

Ela nasceu em Beirute, capital do Líbano, mas nunca foi reconhecida como cidadã libanesa. Por 30 anos, Maha Mamo teve direitos básicos negados ou, como diz, não tinha a existência reconhecida. Sua história está resumida no livro “Maha Mamo – A luta de uma apátrida pelo direito de existir”, escrito em parceria com o jornalista Darcio Oliveira.

Como em muitos países, no Líbano, a nacionalidade é concedida pela ascendência da pessoa e não pelo local de nascimento. Maha teria, então, que assumir a origem síria de seus pais. Mas, sendo o pai, Jean Mamo, cristão, e a mãe, Kifah Nachar, muçulmana, as leis da Síria não permitem o casamento inter-religioso. Portanto, não poderia ser síria também.

No livro, ela fala sobre sua jornada até a conquista da cidadania brasileira. Maha foi a primeira pessoa apátrida contemplada pela nova Lei de Migração do Brasil, de 2017, que facilita a concessão da nacionalidade às pessoas sem pátria.

Ao Metro, Maha conta sua jornada, da falta de usufruir direitos básicos à conquista recente no país.

Quando você tomou consciência de que era apátrida?

Desde sempre achava que tinha alguma coisa errada. No começo, como a minha escola era armênia, eu achava que isso era errado. Depois, eu pensava, “não, meus pais são sírios e a gente está no Líbano. Isso que está errado.” Fui vendo que não. Tinha alguma coisa a ver com a nossa estrutura familiar, meus pais e minha família. Eu não sabia da palavra “apátrida” mesmo. Tomei consciência quando mandei minha história para a embaixada dos Estados Unidos e eles me responderam que meu caso se chamava apátrida, “stateless”. Foi então que eu comecei a aprender mais sobre o assunto.

O que faz mais falta quando se é apátrida?

Os direitos básicos. Tem saúde, se você passa mal, não entra no hospital sem documento; trabalho; a liberdade de ir e vir. Se você quer entrar numa boate, qual é a primeira pergunta que fazem? Se está querendo comprar um chip de telefone? Se quer casar, ter família? Se quer abrir uma conta bancária ou uma conta dentro de uma biblioteca? Para tudo que você consegue imaginar, na sua vida. Meu maior medo era ver um bilhete da polícia. Eu não tinha droga, arma, não tinha feito nada ilegal, a única coisa ilegal era a minha existência. Muitos apátridas são presos, porque eles não têm documento. É muito difícil explicar para as pessoas o que é uma apátrida. Não foi uma coisa que eu escolhi. Hoje, ainda existem 24 países em que uma mulher, por ser mulher, não consegue passar a nacionalidade para os filhos dela.

Para você, o que significa cidadania?

Significa pertencimento, proteção, existência, liberdade de ir e vir, de você ter um lugar onde você pertence. E deveres, claro. Para conviver em comunidade, você precisa ter deveres e direitos.

Apesar de você nunca ter sido considerada uma libanesa, você se sentia como uma?

Sim, até hoje. Eu me sinto como libanesa. Eu nasci lá, cresci lá, minha família e amigos estão lá. Não tem como falar que não. Eu amo o Líbano. Se a gente não estivesse na pandemia, eu levaria todo mundo para conhecer lá. Eu me sinto libanesa na cultura, no jeito que fui crescendo, mas eu fui amadurecendo no Brasil, me encontrando. Hoje, eu sou brasileira, mas claro que não me esqueço de todas as coisas que eu vivi no Líbano, de onde eu venho.

Como você lutou para ter acesso à educação?

Foi a luta da minha mãe, que eu sempre falo. Ela chama Kifah, que em português significa “luta”. Desde que a gente era criança, para ela, a educação era muito importante. Foi ela quem nos levou a todas as escolas, pediu favores para os diretores, até que um nos aceitou. Na faculdade, foi minha luta. Eu comecei a ir atrás de universidades para tentar pedir favores, do mesmo jeito. Eu fiz Sistemas de Informação, mestrado em Administração. Mas, claro, não era registrada, meu certificado não valia nada, na época. Porque você não existe como ser humano, como seu certificado vai valer? Para nós, foi mais a educação em si que valia mais a pena, não era o certificado, porque nem trabalho a gente conseguiria naquela época.

Porque tudo envolve ter uma nacionalidade.

Ter uma nacionalidade é existir, exato.

Ainda há muitas questões latentes no mundo envolvendo nacionalidade. Para onde a gente está caminhando?

Eu vejo que é um trabalho muito de formiguinha, difícil, mas que está tendo muitos resultados, inclusive no Brasil. A nova Lei de Migração, foi por ela que eu consegui a minha nacionalidade. Hoje, quando viajo e participo de qualquer evento, estou levando a lei do Brasil como exemplo. Hoje, no mundo, a gente está vendo muitos exemplos ruins, muitas coisas acontecendo de ruim, mas ao mesmo tempo tem essa luz de esperança que está vindo de outras pessoas.

Você e sua irmã foram as primeiras pessoas no Brasil a receberem nacionalidade como apátridas pela Lei da Migração. Como foi a experiência?

Igual a um sonho. Hoje, se eu fecho os olhos, nem consigo acreditar. A minha gratidão é tão grande, porque imagine uma luta por 30 anos de existir e, de repente, você consegue o documento. Foi maravilhoso, muito bom, uma sensação que eu não consigo descrever até hoje. Eu consegui, minha irmã conseguiu; meu irmão, não. Ele faleceu como apátrida. Eu estou sendo muito realista: todos os apátridas conseguiriam? Eu não sei, mas quanto mais conseguirem, eu ficarei mais feliz. Hoje, tem muito mais pessoas que puderam ser reconhecidas.

*Com supervisão de Luccas Balacci.