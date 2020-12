Grey’s Anatomy: Produtora da série revela quando Derek Shepherd voltará a aparecer na série; saiba mais

Se você gostou da aparição de Derek Shepherd (Patrick Dempsey) em Grey’s Anatomy e quer vê-lo novamente, fique tranquilo, pois a produtora da série, Krista Vernoff, revelou recentemente que isso de fato voltará a acontecer e disse quando.

Antes de contarmos a informação compartilhada pela showrunner, vale lembrar que embora Shepherd seja uma das figuras mais almejadas pelos fãs, outra personagem está entre as mais solicitadas para retornar à trama da ABC e estamos falando de Lexie Grey (Chyler Leigh).

Sobre esta participação, uma publicação recente da série, em seu perfil oficial no Twitter deu detalhes de que talvez isso não aconteça.

Leia também:

Sem mais delongas, e sobre Derek, quando ele de fato voltará a ganhar as telinhas da trama médica?

Segundo informações do site Spoiler, Vernoff disse o seguinte em entrevista à Variety: “Eles verão o McDreamy novamente na segunda metade da temporada”.

Para quem não entendeu, a série passa agora por um hiato nos Estados Unidos, voltando somente no final do mês 2 ou início de março, porém como a estreia da 17ª temporada em território nacional acontecerá em 9 de fevereiro de 2021, no canal Sony, os fanáticos brasileiros não sentirão essa diferença.

E você, ansioso para ver Derek?

Você precisa ver: