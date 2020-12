Esqueceram de Mim: os 30 anos de um filme inesquecível

Até 1990 era comum que, durante a época de Natal, as famílias se reunissem em frente a uma televisão para assistir a filmes como “Os fantasmas de Scrooge”, baseado no clássico de Charles Dickens. Mas, nesse ano, tudo mudou.

O pequeno Tim foi substituído por Kevin McCallister (Macaulay Culkin), uma criança que é deixada sozinha em casa depois que sua família o esquece e sai de férias para Paris. O pequeno ainda tem que lidar com uma dupla de ladrões, Harry e Marv, interpretados por Joe Pesci e Daniel Stern, respectivamente.

Foi com a história dessa criança – que deve defender sua casa contra os temidos malfeitores – que o filme se tornou um clássico, completando 30 anos neste mês.

O elenco também conta com Catherine O’Hara e John Heard como os pais de Kevin. O filme foi um experimento atraente para o mundo da cultura pop, ao reunir o roteiro de John Hughes, mestre dos filmes adolescentes dos anos 80 como “Clube dos Cinco” e “A Garota de Rosa-Schocking”, com Chris Columbus, que contribuiu com o conhecimento de filmes familiares na pegada de “Os Goonies” e “Os Gremlins”. Para completar, claro, o carisma de Culkin, que se tornou uma estrela e conseguiu uma indicação a Melhor Ator de Comédia ou Musical no Globo de Ouro.

O resultado de juntar humor e uma história com coração foi um sucesso de bilheteria. A gravação do filme custou 18 milhões de dólares e arrecadou 476,6 milhões de dólares a nível mundial.

Difícil encontrar quem só tenha visto uma vez! / Divulgação

Por trás da história

Como parte do marco das três décadas, Chris Columbus falou sobre aspectos pouco conhecidos da produção e contou vários detalhes sobre a contribuição dele para o filme. “Todo o humor em ‘Esqueceram de Mim’, o humor das travessuras, foi escrito especificamente por John. Ele foi muito específico sobre isso no texto escrito. Eu me inclinei um pouco para o elemento emocional”, afirmou. Um exemplo disso é o velho interpretado por Roberts Blossom, com quem Kevin compartilha um momento de reflexão na igreja.

Columbus disse também que por um tempo tentaram conseguir Robert de Niro para o papel de Harry, e que não acreditava que Pesci tivesse concordado. “Quando ele disse que sim, estava impressionado. Mas Daniel Stern era muito caro para o estúdio, então trouxemos outro ator para o papel de Marv. Columbus lembra, no entanto, que não havia química entre os dois, então tiveram que implorar por mais dinheiro para pagar Stern. “Foi a decisão certa, eles tiveram uma química incrível”, disse.

Joe Pesci e Daniel Stern retornaram na sequência de 1992 / Reprodução

Em sequência, Trump forçou participação

Depois de dois filmes de sucesso estrelados por Culkin, três outros (esquecíveis) filmes foram feitos. Sobre a segunda parte, “Esqueceram de Mim: perdido em Nova York”, Columbus recorda que o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, os obrigou a dar uma participação especial em troca de permitir a gravação no Hotel Plaza, do qual era dono na época. O que ele não sabia é que hoje é tão odiado por parte da audiência que, no ano passado, uma emissora canadense cortou sua participação ao transmitir o filme. Sobre o remake do Disney+, Columbus afirma que é “uma perda de tempo”.