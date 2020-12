Especial de Natal da Band será repleto de surpresas e emoções

O “Feliz Natal”, programa de fim de ano da Band comandado pela apresentadora Catia Fonseca, promete muitas surpresas e emoções.

A atração que vai ao ar amanhã, às 22h, contará com tecnologia de ponta e utilizará ferramentas de grandes produções hollywoodianas, como o conceito de realidade aumentada, e efeitos especiais, para que o telespectador se sinta o mais próximo possível da atração.

Para o cenário, a emissora transformou o estúdio de gravação em uma verdadeira e enorme cidade, com gnomos e Papai Noel interagindo com Catia por meio dos mesmos recursos utilizados em jogos eletrônicos como Pokemon GO e séries como Game of Thrones.

O programa contará com a participação de convidados e artistas que estarão presentes física e virtualmente para interagir com o público e com a apresentadora através de hologramas. Os cantores Gustavo Miotto e Paula Fernandes e os apresentadores José Luiz Datena, Neto e Mariana Godoy, serão algumas das atrações.

Em um ano tão atípico, a Band aposta no carisma e simpatia de Catia Fonseca, aliados a um projeto inovador, para levar ao telespectador um pouco de acolhimento, magia e esperança com seu Especial de Natal.