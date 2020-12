10 romances mais vendidos no comércio eletrônico brasileiro em 2020

Que tal conferir a lista de livros mais vendidos na categoria "romance" em 2020? Selecionamos o que foi destaque no mercado literário brasileiro e também na Amazon Brasil. Entre eles estão autores consagrados, como Jane Austen em "Orgulho e preconceito", até boas novidades como Elena Ferrante em "A Vida Mentirosa dos Adultos". Será que você leu todos eles? Confira:

1. "O Morro dos Ventos Uivantes", por Emily Bronte.



"Único romance da escritora inglesa Emily Bronte, 'O Morro dos Ventos Uivantes' retrata uma trágica história de amor e obsessão em que os personagens principais são a obstinada e geniosa Catherine Earnshaw e seu irmão adotivo, Heathcliff. Grosseiro, humilhado e rejeitado, ele guarda apenas rancor no coração, mas tem com Catherine um relacionamento marcado por amor e, ao mesmo tempo, ódio. Essa ligação perdura mesmo com o casamento de Catherine com Edgar Linton." Compre a partir de R$ 9,89.

2. "Sol da Meia-Noite", por Stephenie Meyer.



Neste livro, Stephenie Meyer faz um retorno triunfal ao universo de 'Crepúsculo' e nos transporta mais uma vez para Forks, convidando-nos a revisitar cada detalhe dessa história que conquistou milhões de fãs em todo o mundo. Em meio a uma paixão cercada de perigos sobrenaturais, vamos descobrir como Edward encara seus prazeres mais profundos e as consequências devastadoras de um amor proibido e imortal." Compre a partir de R$ 44,90.

3. "Orgulho e Preconceito", por Jane Austen.



'Orgulho e Preconceito' é o livro mais famoso de Jane Austen e possui uma série de personagens inesquecíveis e um enredo memorável. Austen nos apresenta Elizabeth Bennet como heroína irresistível e seu pretendente aristocrático, o Sr. Darcy. Nesse livro, aspectos diferentes são abordados: orgulho encontra preconceito, ascendência social confronta desprezo social, equívocos e julgamentos antecipados conduzem alguns personagens ao sofrimento e ao escândalo. Compre a partir de R$ 37,90.

4. "Teto para Dois", por Beth O’Leary.



Eles dividem um apartamento com uma cama só. Ele dorme de dia, ela, à noite. Os dois nunca se encontraram, mas estão prestes a descobrir que, para se sentir em casa, às vezes é preciso jogar as regras pela janela. Três meses após o término do seu relacionamento, Tiffy finalmente sai do apartamento do ex-namorado. Agora ela precisa de um lugar barato para morar. Contrariando os amigos, ela topa um acordo bastante inusitado. Compre a partir de R$ 36,90.

5. "Flores Para Algernon", por Daniel Keyes.



Publicado originalmente em 1966, 'Flores para Algernon' foi o grande expoente da carreira do escritor Daniel Keyes, ganhador do prêmio Nebula e inspiração para o filme 'Os Dois Mundos de Charly' (1968) – que garantiu a Cliff Robertson o Oscar de Melhor Ator. Compre a partir de R$ 38,90.

6. "O Homem de Giz", por C. J. Tudor.



Alternando habilidosamente entre presente e passado, 'O Homem de Giz' traz o melhor do suspense: personagens maravilhosamente construídos, mistérios de prender o fôlego e reviravoltas que vão impressionar até os leitores mais escaldados. Compre a partir de R$ 31,19 .

7. "Amor & Gelato", por Jenna Evans Welch.



Depois da morte da mãe, Lina fica com a missão de realizar um último pedido: ir até a Itália para conhecer o pai. Do dia para a noite, ela se vê na famosa paisagem da Toscana, morando em uma casa localizada no mesmo terreno de um cemitério memorial de soldados americanos da Segunda Guerra Mundial, com um homem que nunca tinha ouvido falar. Compre a partir de R$ 29,90.

8. "Um Defeito de Cor", por Ana Maria Gonçalves.



' Defeito de Cor', de Ana Maria Gonçalves, é um belo romance histórico, de leitura voraz, que prende a atenção do leitor da primeira à última página. Uma saga brasileira que poderia ser comparada ao clássico norte-americano sobre a escravidão, 'Raízes'." Compre a partir de R$ 60,00.

9. "A Vida Mentirosa dos Adultos", por Elena Ferrante.



Ao longo dos anos acompanhamos os percalços da transição da infância protegida de Giovanna a uma adolescência exposta às complexidades daqueles que a cercam, evocando também a possibilidade de levar a vida adulta como nenhuma outra mulher fez até então. Um romance extraordinário sobre transições, paixões e descobertas. Compre a partir de R$ 39,90.

10. "A Troca", por Beth O’Leary.



Leena Cotton tem 29 anos e sente que já não é mais a mesma. Eileen Cotton tem 79 e está em busca de um novo amor. Tudo que neta e avó precisam no momento é pôr em prática uma mudança radical. Então, para colocar suas respectivas vidas de volta nos trilhos, as duas têm uma ideia inusitada: trocar de lugar uma com a outra. Compre a partir de R$ 38,89.

