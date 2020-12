‘O Céu da Meia-Noite’: George Clooney protagoniza e dirige drama épico

Uma catástrofe global destruiu a Terra. A única opção é fugir. Em massa, seres humanos debandam, colonizando novos planetas recém-descobertos.

É neste cenário futurista e espacial que o enredo do drama épico “O Céu da Meia-Noite”, dirigido e estrelado por George Clooney, está centrado. O longa estreia amanhã na Netflix e já está em cartaz nos cinemas – sendo uma das apostas do streaming para o Oscar 2021.

Com seis filmes no currículo de diretor, o galã americano se aventurou pela ficção científica, um espaço que ainda não havia desbravado. Sua aposta se baseia na adaptação do livro “Good Morning, Midnight” (Bom Dia, Meia-Noite, em tradução livre), publicado por Lily Brooks Dalton em 2016.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

À bordo de uma nave um tanto diferente, com muitas plantas e enormes painéis geométricos de vidro transparente, cinco astronautas voltam de uma missão no espaço em pleno 2049. São eles: Sully (Felicity Jones), Tom (David Oyelowo), Maya (Tiffany Boone), Sanchez (Demián Bichir) e Mitchell (Kyle Chandler). Sem conexão, eles desconhecem o sombrio paradeiro da Terra.

E é neste planeta destruído que vive o cientista Augustin Lofthouse, personagem de Clooney. Solitário, ele preferiu ficar por sua própria vontade e se dá a tarefa de avisar aos astronautas sobre o que se passou por aqui, antes que seja tarde demais.

Sully (Felicity Jones) e Tom (David Oyelowo) têm um filho no espaço. Já imaginou? / Philippe Antonello/Netflix

“Quando começamos a conversar sobre o filme, nós queríamos falar sobre o que o homem é capaz de fazer à humanidade”, aponta Clooney em entrevista coletiva virtual. “Depois que terminamos de gravar, a pandemia chegou e se tornou claro sobre o que realmente era a história, no desenvolvimento: era sobre nossa desesperada necessidade de estar em casa e perto das pessoas que amamos.”

No dia a dia, Augustin deixa transparecer suas emoções: está sempre triste, cansado, com cara de quem encara uma grande derrota. Eis que surge Iris (Caoilinn Springall), de oito anos, para dar uma chacoalhada nessa realidade – e faz isso sem dizer ao menos um palavra, evidenciando outro ponto que ecoa: a comunicação.

O longa de duas horas conduz o espectador em uma montanha-russa de emoções, sempre investindo no lado épico.

São muitas as dificuldades que a equipe de astronautas enfrenta. E é ao interligar diferentes temas relativos às relações humanas que a ficção científica suscita reflexões diferentes daquelas que normalmente buscam somente imaginar, por exemplo, como será a tecnologia no futuro.

“O que eu sempre adorei no filme é que ele tinha um nível macro, sobre questões realmente enormes, que faziam perguntas existenciais. Mas, ao mesmo tempo, era um drama de relacionamento muito íntimo sobre a tentativa de estabelecer uma conexão”, revela Felicity Jones. Para sua surpresa, ela descobriu que estava gravida durante as gravações. Clooney não hesitou em absorver isso no roteiro, conferindo um novo sentido ao final do filme.

*Com supervisão de Luccas Balacci.