Grey’s Anatomy: Nova Publicação da ABC dá indícios sobre futuro da série; confira

A 17ª temporada de Grey’s Anatomy ainda não foi lançada no Brasil, isso é um fato. Para quem ainda não sabe, a trama médica ganhará a grade de programação do canal Sony, em 9 de fevereiro de 2021, às 22h.

Aos que conseguiram acompanhar alguns spoilers das últimas exibições, em específico da 17×6, viu que a série parecia ter apresentado uma evolução na história de Meredith (Ellen Pompeo), mas em um último momento acabou regredindo.

E recentemente, a ABC fez uma publicação no perfil oficial da trama médica no Twitter, relembrando uma frase marcante do último episódio, mas que na verdade pode dar indícios sobre o futuro da série. Você sabe qual?

Para quem está curioso, trata-se da narração: “Às vezes, quando você pensa que a tempestade passou, você percebe que estava apenas no meio dela”.

“Sometimes, when you think the storm has passed, you realize you were just in the eye of it.” #GreysAnatomy pic.twitter.com/T0hmEghsKT

— Greys Anatomy (@GreysABC) December 18, 2020